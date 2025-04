No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Giuliana, una argentina de 32 años que, nada más llegar, comenzó a hablar de cómo le había ido en el amor: «Todos los chicos con los que he estado me han sido siempre infieles». Su cita para esa noche era Juan, un músico madrileño de 31 años que no tardó en confesar cuál era la gran ilusión de su vida: «Quiero llegar con mis canciones a muchas personas y transmitirles lo que yo siento con mis canciones», reconoció.

A pesar de que desveló que le costaba mucho conectar con alguien a nivel romántico, lo cierto es que sintió un auténtico flechazo al conocer a Giuliana: «Es una chica muy guapa». Tras intercambiar unas primeras palabras, acompañaron a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando aprovecharon para hablar de sus vidas. En ese instante, la argentina reconoció que llevaba ocho meses viviendo en España y que le quedaba mucho que descubrir de nuestro país. De esta manera, Juan confesó que Ibiza era uno de sus rincones favoritos, y que solía visitar la isla de forma regular para navegar con su barco. Ella no tardó en unirse a ese plan: «Estaría todo el día en la parte de arriba del barco», alcanzó a decir la soltera, entre risas. Poco después, los dos comensales dieron el paso de hablar sobre sus experiencias en el amor.

Giuliana reconoció que le había ido «bastante mal», entre otras tantas cuestiones, porque siempre se fijaba en el mismo patrón de chicos: «Me los busco demasiado libres y golfos. Nunca quieren mostrarme». El soltero se sinceró al respecto: «Pienso que la gente que quiere ocultar a su pareja es o porque esconde algo o porque se avergüenza de su pareja, cosa que con ella no creo».

Tras esta conversación, a la argentina le interesó saber cuántas veces podía su cita tener sexo al día. Él se sinceró, alegando que dependía de la persona: «Tendría que ver, porque las personas que más hablan son las que menos hacen». Y fue más allá: «No con cualquier persona te apetece, depende de la conexión».

Para la soltera de First Dates era indispensable «la piel» en una relación sentimental: «Si vives con alguien, hay que hacerlo sí o sí por la mañana y por la noche», aseguró, entre risas. En la recta final, los dos pasaron al reservado en busca de intimidad. Fue allí donde protagonizaron un instante verdaderamente mágico, donde Juan emocionó a su cita al ritmo de Corazón partío.

«Me ha parecido muy romántico», reconoció Giuliana. En la decisión final de First Dates, el comensal tuvo claro que le encantaría tener una segunda cita con ella. Aun así, se quedó descolocado al descubrir el motivo por el que la argentina quería volver a quedar con él: «Quiero corroborar lo de los cinco polvos en una noche». Juan no tardó en reaccionar: «Madre mía, ¡en el lío que me he metido!».