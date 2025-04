First Dates acaba de celebrar su noveno año de vida en Cuatro y el equipo del programa no puede estar más emocionado. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción ideal de muchos solteros a la hora de encontrar a su media naranja. Pues, cada vez son más las personas que deciden vivir la experiencia de primera mano. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Edu. El soltero se presentó en el formato como un hombre, de 31 años, que tiene una gran autoestima. Y es que, él no necesita que nadie le diga lo que ya sabe. «Soy una persona atractiva», dijo en su presentación. Trabaja como actor y modelo en la capital española. Asimismo, confesó ser «Guapo de Honor, la belleza es muy relativa, pero la gente no es tonta y no necesitas un título para que la gente vea que eres guapo».

A pesar de su edad, nunca ha tenido una relación sentimental basada en el amor. Pero, lejos de buscar algo serio, tiene claro qué es lo que quiere. «Me gustan las chicas con picardía, que sepan valorar lo auténtico», dijo. Ante ello, la organización del formato quiso presentarle a Francesca, una soltera peruana que lleva tres meses en Madrid. Un primer encuentro entre los jóvenes que no ha ido nada mal. De hecho, el comensal no ha dudado en alabar el físico de su cita. «Tiene un cuerpazo, es un pibón peruano», manifestó emocionado. Francesca le ha contado que le encanta el teatro y las artes escénicas. Un pequeño dato que le ha gustado mucho al participante. «Yo siempre digo que las personas que tienen pecas tienen mil motivos para sonreír», le piropeó él.

Sin embargo, los intentos de Edu por conquistar a Francesca no lograron los efectos deseados. «Me gustaría saber si es coqueto con todas o solo conmigo. Si es con todas…», comentó ella en uno de los totales. Sin embargo, al soltero no le importó y continuó luchando por captar el interés de su cita.

El comensal le dijo, sin filtros, que tiene «un cuerpazo» y, por si no lo sabía, que hay una «sala privada» en el restaurante del amor. De esta manera, la velada fue avanzando, poco a poco, y la atracción entre ambos era más que evidente. Por ello, Edu no dudó en realizarle preguntas más íntimas. «¿Eres de hacerlo cuando te apetece o todos los días? ¿Eres de una noche o de tener familia? Yo siempre he dicho que lo que se calienta, se come», le dijo él.

Lejos de dejarle con la palabra, Francesca respondió a todas las preguntas de Edu. Pero, las respuestas de la joven no terminaron de convencer al chico. «En el tema del sexo es un poco fría», opinó sobre su cita. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en dirigirse hasta el reservado del programa. Sin embargo, el soltero fue un paso por delante y realizó una curiosa y estratégica jugada con la peruana.

Al coger una nota para leerla, ha omitido la palabra beso y le ha preguntado a Francesca que «si pudiera, le daría a su cita un…». Ante ello, la soltera fue directa. «Un abrazo», sentenció. Una respuesta que se convirtió en la sentencia final para Edu. Pues, como era de esperar, en la decisión final de First Dates dejó claro que no quería seguir conociendo a Francesca en un segundo encuentro.