Una soltera de ‘First Dates’ ignora a su cita y da su teléfono a Matías Roure: «A mí me gustas tú»

Esta semana ha estado repleta de emociones en First Dates, y eso que no ha hecho sino comenzar. El pasado martes 12 de marzo los espectadores del programa tuvieron la oportunidad de ver como una soltera quedaba prendada de uno de los trabajadores del local y no de su cita.

Matías Roure, el barman, siempre ha despertado muchas pasiones entre los solteros y solteras que acuden al formato. Pero, Laura ha sido la única que ha tenido el valor de acercarse a él y confesarle que su flechazo ha sido con él y no con su acompañante.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO DE @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (8,8% y 1.197.000) y supera a su competidor en +2 puntos pic.twitter.com/rspPMQqe7I — Mediaset España (@mediasetcom) March 13, 2024

«Soy pura dinamita, donde voy, la lío, arraso por donde paso y me considero una mujer todoterreno», dijo la gallega en su presentación. Laura fue la primera en llegar al restaurante del amor, por lo que se dirigió a la barra para tomar algo mientras esperaba al que sería su cita. Fue entonces, mientras el argentino le servía una copa de vino, que la comensal sintió un flechazo.

«¡Qué guapo eres! Y en persona mucho más», el dijo. Carlos Sobera acudió al rescate de su compañero, presentándose ante la soltera. Un pequeño intercambio de palabras donde Laura le explicó que no había tenido demasiada suerte en el amor porque sus ex parejas habían sido celosos y tóxicos. Por ello, y decidida a ir a por el chico que le gusta, volvió a probar surte con Roure.

«Eres muy guapo, tenía que haberte pedido a ti», le dijo la comensal. Por su parte, el barman tiró de su humildad y le dijo que no exagerara. «Es guapísimo, he tenido un flechazo. Tiene unos ojazos, estaba deseando que no entrara mi cita porque quería cenar con él», confesó la gallega en uno de los totales del programa.

Laura se vuelve loca al ver a Matías en #FirstDates12M y le pide una cita: “He sentido un flechazo, mi corazón es tuyo” https://t.co/2vKnrwOFli — First Dates (@firstdates_tv) March 13, 2024

Laura en First Dates: «Mi corazón es para ti. Tuve un flechazo contigo»

Tras ello, llegó Jaime, su cita. «En el amor no he tenido mucha fortuna porque he dado con parejas que me han sido infieles, incompatibles o que su trato no era muy bueno», reveló el gallego. El primer encuentro de la pareja de solteros fue un poco contradictorio. Pues, mientras él admitía haber quedado encantado con ella, la joven ya tenía sus ojos puestos en otro hombre.

«Es preciosa», señaló Jaime. Durante la velada, el soltero intentó llamar su atención por activa y por pasiva. Pero, a pesar de sus intentos, Laura no paraba de mirar hacia la barra en busca del argentino que la había conquistado. De hecho, y cuando la pareja procedía ha abandonar el restaurante tras la cita, la gallega no dudó dos veces en dirigirse a Matías Roure para darle un papel con su número de teléfono.

«A mí me gustas tú. Mi corazón es para ti. Tuve un flechazo contigo», le informó. Una situación que dejó al trabajador de First Dates completamente perplejo. Luego, en la decisión final, Jaime sí quiso tener una segunda cita con ella. «Quiero que me conozca más», le explicó. Pero, la soltera no opinó lo mismo. «En cuanto entré tuve un flechazo con Matías y no estoy interesada en seguir conociendo a Jaime», sentenció Laura.