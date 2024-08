La polémica familiar entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, continúa. Tal y como se ha podido saber, la ex concursante de Supervivientes All Stars ha echado de casa a su progenitora tras haber tenido una fuerte discusión. Un desencuentro familiar que ya está en manos de la justicia.

Durante los últimos días, Maite Galdeano no ha tenido reparos en criticar duramente a su hija y a su yerno, Kiko Jiménez, en redes sociales. La joven pareja ha comentado que la ex conductora de autobuses necesita ayuda profesional, pues sus actitudes y comportamientos no son razonables. Una situación que ha provocado que Galdeano termine realizando declaraciones en televisión.

Cansados de la polémica, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han comunicado que le han puesto una orden de alejamiento y dos demandas: una civil y otra penal. Ahora, y lejos de acabar ahí, se ha informado que la influencer aparecerá en televisión para hablar de lo que está sucediendo con su madre.

Hasta la fecha, el único que ha acudido a los platós de Mediaset España para relatar lo sucedido ha sido Kiko Jiménez. El tertuliano ha hablado en nombre de su pareja y ha revelado ciertos datos escalofriantes del caso. Por su parte, Maite Galdeano se ha encargado de dar su versión de los hechos desde sus redes sociales y a través de encuentros con reporteros de Fiesta o TardeAr.

Pero, la que ha permanecido en silencio durante todo este tiempo ha sido Sofía Suescun. Por ello, su aparición ha sido muy esperada por los principales medios de comunicación. Pero, ¿Qué es lo que se sabe de esta intervención de la joven?

Sofía Suescun concede una entrevista a De Viernes

Los encargados de comunicar la próxima aparición televisiva de Suescun han sido los compañeros de TardeAr. «Sofía Suescun se sentará este viernes en De Viernes», comenzaban diciendo. De hecho, según se anunciaba, Beatriz Archidona informaba que, en ese momento, la propia influencer estaba grabando la entrevista.

Por ello, la presentadora tuvo la oportunidad de leer, en exclusiva, algunas declaraciones de la influencer. «Con mi madre pasa algo, una situación en la que me miro al espejo y me digo a mí misma que no puedo más», leyó.

«No es algo de ahora, es algo que viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control», agrega Archidona. Fue entonces cuando la comunicadora señaló que no le permitían leer más, de momento. Pero, poco tardó Maite Galdeano en pronunciarse sobre la noticia.

Uno de los colaboradores de TardeAR anunció que Maite Galdeano le había escrito. De esta manera, el tertuliano reveló que la madre de Suescun se encontraba muy decepcionada con su hija. «Me he quedado en shock, qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija. Ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin hacer yo nada malo. Estoy hecha polvo», eran las palabras que había escrito la de Pamplona.

Pero, no fue la única en ponerse en contacto con el programa. Kiko Jiménez también alzó su voz para aclarar un pequeño detalle. «Maite ya no gestiona las cuentas de Sofía», dijo en referencia a la economía de su novia. Sin lugar a duda, la entrevista de Sofía Suescun promete llegar repleta de titulares.