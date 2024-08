Salen a la luz los mensajes que Maite Galdeano enviaba a Kiko Jiménez mientras Sofía estaba en Honduras

Maite Galdeano está viviendo una polémica guerra mediática con su querida hija, Sofía Suescun. Tal y como se comunicó hace unos días, la influencer echó a su madre de casa tras haber tenido un fuerte intercambio de palabras. Una situación en la que también se ha visto involucrado Kiko Jiménez, quien nunca fue del agrado de la ex conductora de autobuses.

Desde entonces, Maite Galdeano no ha tenido reparos en criticar duramente a su hija y a su yerno en redes sociales. Una situación que ha terminado superando por completo a la joven pareja, quiénes han decidido ponerle una orden de alejamiento y dos demandas: una civil y otra penal.

La curiosa reaparición en directo de Maite Galdeano tras la denuncia de Kiko Jiménez: «Bon voyage» #Fiesta18A https://t.co/D26JLSi6b4 — Fiesta (@fiestatelecinco) August 18, 2024

Ante ello, la autodenominada «elegida de Dios» ha comentado públicamente que no piensa seguirle el juego a la pareja y que ella no tomará medidas legales. Una polémica familiar que promete no acabar pronto. Pero, lejos de quedar ahí, durante las últimas horas se han filtrado los crueles mensajes que Galdeano le enviaba a Kiko Jiménez mientras su hija se encontraba en Supervivientes All Stars.

El periodista Omar Suárez ha explicado que él ha tenido la oportunidad de ver algunos de esos mensajes. Pero, el pasado martes 20 de agosto, reveló que dicha interacción alarmante entre madre e hija se produjo antes de que Sofía Suescun se marchara a Honduras.

«El último día que está Sofía en Madrid y justo antes de subirse a un coche de producción y que le quiten en móvil, ella recibe un mensaje de su madre diciéndole que se prepare porque cuando vuelva de Supervivientes ya no va a estar a estar con Kiko», explica el comunicador. «Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más», lee.

El periodista ha revelado que, en ese entonces, la influencer no pudo ponerse en contacto con Kiko Jiménez debido a que le habían quitado el teléfono. Fue entonces cuando Maite Galdeano procedió a enviarle mensajes a su yerno. Una serie de frases muy contundentes que no han dejado indiferente a nadie.

Los mensajes que Maite Galdeano le envió a Kiko Jiménez

«Se acabó vivir en la finca de los Galdeano», «Lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas», «En la tele nos haremos los hipócritas, pero nuestra relación ha terminado» o «Eres una serpiente y un oportunista», son algunos de los mensajes que han salido a la luz.

Lejos de quedar ahí, Omar Suárez ha revelado que él ha tenido la oportunidad de ver toda la conversación y lo peor fue cuando la madre de Suescun le dijo al andaluz que no iba a entrar a la casa de su «niña». «Sofía había dejado a Kiko al cuidado de su casa mientras ella no estaba y Maite le prohíbe la entrada. Es a la vuelta cuando ella le cuenta a su novio el mensaje que le mandó y él le puso al día de todo», señala el colaborador.

Asimismo, Maite Galdeano se ha puesto en contacto con Pepe del Real para dar su versión de los hechos del día en el que su hija cambió la cerradura de su casa para que ella no entrase. «Quiere matizar y decir que no era la primera vez que saltaba la valla de la casa de Sofía y Kiko», comienza diciendo el comunicador.

«El único culpable de toda esta situación y de que esto haya salido a la luz es Kiko Jiménez», afirma. «Va a respetar que él sea su pareja, pero lo único que quiere es recuperar la relación con su hija Sofía», informa que le dice Galdeano, quién ahora quiere recular.