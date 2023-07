Sinéad O’Connor: la Policía desvela nuevos detalles sobre la muerte de la artista

El mundo llora el fallecimiento de Sinéad O’Connor. La cantante irlandesa de 56 años fue hallada muerta este pasado miércoles 26 de julio en su residencia de Londres. Un terrible suceso que ha sido comunicado por los familiares de la artista a los medios de comunicación.

Desde que se hizo oficial el comunicado, han sido pocos los detalles que se han sabido al respecto. Pero, las autoridades han dado más información sobre cómo se produjo la llamada que alertó del fallecimiento de la intérprete de Nothing Compares 2 You. Unas declaraciones con las que no han dejado indiferente a nadie.

Al parecer, un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres (Met) le explicó a EFE, este pasado jueves, que los agentes recibieron «una llamada a las 11.18 (hora local) del miércoles 26». En ella, se dejaba claro que se necesitaba un equipo para poder atender «a una mujer en una dirección residencial del área SE24».

«Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. Los familiares más cercanos han sido notificados. La muerte no se considera sospechosa», alegan sobre el comunicado. Unas declaraciones donde reflejan que el fallecimiento de la cantante no fue ejercido por otros sujetos de forma delictiva.

Así pues, y tras hacerse pública la noticia, los fans de Sinéad O’Connor no han dudado en rendirle tributo. El pasado 12 de julio la cantante compartió en sus redes sociales que se encontraba trabajando arduamente en su próximo proyecto discográfico, un trabajo que vería la luz en el 2024, y que se acababa de mudar a Londres. Además, muchas celebridades han querido dedicarle unas palabras a la artista en sus respectivas redes sociales, mostrando su más profundo pésame.

Pink just paid tribute to Sinead O’Connor and it was so beautiful, it made me cry pic.twitter.com/CXQO1TGBid — karen (@KarenBoston) July 27, 2023

RIP Sinéad O’Connor, I loved working with you making photos, doing gigs in Ireland together and chats, all my love to your family. pic.twitter.com/49ryuIhGTQ — Bryan Adams (@bryanadams) July 26, 2023