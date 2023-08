Sale a la luz el pacto que afecta a la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, en Tailandia

Silvia Bronchalo se ha convertido, muy a su pesar, en la protagonista de las últimas horas en las informaciones sobre el caso de Daniel Sancho, su hijo. La ex pareja de Rodolfo Sancho ha visitado por segunda vez al asesino confeso de Edwin Arrieta y ha salido a la luz el pacto al que ha llegado nada más aterrizar.

Hasta hace unos días era una auténtica desconocida para la gran mayoría, ya que dejó el mundo de la interpretación hace años y nunca ha sido mediática. Además, su relación con el actor comenzó cuando todavía no había saltado a la fama, Daniel nació antes incluso de su paso por la serie Al salir de clase, su primer trabajo con repercusión.

En su llegada a la cárcel mantuvo su intención de no hablarte ante los medios, por lo que pasó rápido antes las cámaras con unas grandes gafas de sol que le tapaban la cara. Sorprendió la actitud de los periodistas, que no le hicieron ni una sola pregunta y guardaron silencio, algo que no es para nada habitual.

Jorge Luque, enviado especial de El Programa del verano, aclaró a los espectadores el motivo de este comportamiento: «Hemos acordado no hacer preguntas ni a su entrada ni salida… si ella quiere mandar algún tipo de mensaje, que lo haga».

Este viernes, en su segunda visita a la prisión, Silvia Bronchalo ha roto su silencio en su salida de la cárcel tras la segunda visita a su hijo.

«Yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto», comenzaba diciendo. «Daniel está tranquilo y solo espero que se resuelva todo», dijo tras ser preguntada por cómo se encontraba, añadiendo que «lleva diez días, está bastante mejor dentro de lo que cabe».

Primeras palabras de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo#DanielSancho pic.twitter.com/aMcRJ3fE14 — BCMG On Stage (@BCMGOnStage) August 18, 2023

«Daniel se ha emocionado mucho, como yo también», aseguraba antes de confesar que «nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, no te preparada nadie». Éstas han sido sus primeras declaraciones después de que durante días evitase en España cualquier encuentro con la prensa.