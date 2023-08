Silvia Brochalo ha visitado por segunda vez a su hijo en prisión. La ex actriz llegó este jueves a Tailandia, justo cuando Daniel Sancho finalizaba el período de aislamiento preventivo y podía empezar a recibir visitas. A pesar de que en la primera jornada Silvia estuvo más de hora y media dentro de la prisión de Koh Samui junto a personal de la Embajada de España en Tailandia -que la está ayudando con todos los trámites diplomáticos-, la madre de Daniel Sancho no hizo ningún tipo de declaración ni a su entrada ni a su salida de la cárcel. Los medios que se encuentran cubriendo la noticia en la zona no quisieron hacerle preguntas.

La madre de Daniel Sancho en Tailandia tras ver a su hijo por primera vez. / Mediaset

La ex pareja de Rodolfo Sancho ha vuelto este viernes a la cárcel para ver de nuevo a su hijo. Vestida de negro y con gafas de sol, en esta ocasión, Silvia Brochalo ha decidido dedicar unos minutos a los periodistas, a los que ha agradecido el respeto que le mostraron en su primera visita a la prisión. Silvia Bronchalo ha contado que Daniel está mejor, dentro de la gravedad de la situación. La madre de Daniel Sancho ha explicado que la noticia les ha pillado por sorpresa y ha comentado que nadie está preparado para recibir una noticia de este calibre. «Os agradezco muchísimo el interés, el respeto y la empatía que estáis mostrando, sobre todo ayer, que para mí ha sido muy difícil», ha comenzado diciendo Silvia, que ha recalcado que «Daniel está bastante mejor, tranquilo y lo están tratando muy bien».

Visiblemente afectada, Silvia Bronchalo ha asegurado que esperan que las cosas se resuelvan y ha recalcado que ella no es una figura mediática, ni tiene intención en salir en los medios, y que, por eso, agradece mucho el gesto que tuvieron los periodistas con ella a su llegada a Koh Samui, ya que ha viajado como madre de Daniel: «Lleva diez días, está mejor dentro de lo que cabe, ya se resolverá la situación», ha dicho Bronchalo.

Silvia Bronchalo en la prisión en la que está su hijo en Tailandia. / Mediaset

La madre del Sancho ha comentado que todo esto les ha pillado por sorpresa: «Nadie se espera algo así, no nos prepara nadie para esto», ha dicho, y ha reconocido, casi a punto de llorar, que tanto Daniel como ella se han emocionado mucho al verse.

Por ahora no ha trascendido cuánto tiempo va a quedarse Silvia Bronchalo en Tailandia, ni tampoco si Rodolfo Sancho viajará pronto a Koh Samui para ver a su hijo. Lo que sí se sabe, por personal de la Embajada de España en Tailandia, es que, entre los trámites que ha hecho la madre de Daniel Sancho se encuentra el de depositar dinero para que el chef pueda tener acceso a comida de mayor calidad cada día, en concreto, una cantidad de 10 euros diarios.