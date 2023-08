Así ha sido la visita de Silvia Bronchalo a Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha sido la primera en visitar a su hijo en la cárcel en el primer día en el que podía recibir visitas del exterior tras pasar diez días en aislamiento por protocolo Covid. La expareja de Rodolfo Sancho no ha querido dar declaraciones a la prensa, pero se conocen algunos detalles de cómo ha sido este encuentro.

Como era de esperar debido a su enorme discreción, no hay apenas información de ella y no tiene redes sociales, no ha querido hablar con los medios de comunicación y ha tratado de pasar rápido ante las cámaras. Había un acuerdo con los periodistas españoles para que no le hicieran preguntas, que se ha respetado en todo momento.

Dentro del centro penitenciario ha pasado cerca de hora y media, aunque con su hijo habrá podido estar alrededor de 30 minutos y siempre con un cristal entre ellos. No se habrán podido abrazar y toda la conversación ha sido a través de un teléfono, lo que demuestra que no tiene ningún de privilegio por ser extrajero o por su colaboración en todo momento.

Desde el Programa del verano, de Telecinco, aseguran que mientras Silvia Bronchalo permanezca en la isla podrá visitar a diario a su hijo en la prisión. Además, allí podrá darle dinero para que su vida como recluso sea un poco más agradable, con él podrá comprar un colchón mejor para dormir y comida que cada día llevan desde el exterior.

La salida, al igual que la entrada, ha sido rápida y sin hacer declaraciones. «Hemos acordado no hacer preguntas ni a su entrada ni salida… si ella quiere mandar algún tipo de mensaje, que lo haga», desvelaba Jorge Luque, enviado especial del programa en la isla momentos después de que saliera de con gafas de sol y subiéndose al mismo taxi que la estaba esperando en la puerta para evitar pasar tiempo ante las cámaras.