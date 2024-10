¿Sigue abierto Los Pitos (O Cantinho do Marcelo)? Su nuevo nombre tras ‘Pesadilla en la cocina’

Si la semana pasada Alberto Chicote no consiguió salvar el restaurante Casa Redón, tal y como contó Happy FM en exclusiva, el reto al que se ha enfrentado con la cervecería Los pitos tampoco era nada fácil. El chef se ha marchado con todo su equipo de Pesadilla en la cocina hasta Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. Allí ha encontrado un local completamente descuidado, un servicio lento y un dueño completamente desmotivado que prefería tomar cervezas y sentarse con los clientes a tener que cocinar. Con todos estos ingredientes ha tenido que hacer casi un milagro para que Marcelo y Rosana no rompieran su relación por culpa de las deudas, pero finalmente ha logrado darle la vuelta a la situación renombrando el restaurante como O Cantinho do Marcelo, aunque no es el único cambio de nombre que han sufrido en los últimos tiempos.

Situado en la Avenida Playa Serena 162, en Roquetas de Mar, el restaurante servía tapas de pésima calidad, algo que el chef ha tenido que solucionar cambiando los hábitos para que regresen a la compra de alimentos frescos y dejen de lado los congelados. Ha tratado de aprovechar que los dueños son brasileños para dar un cambio de rumbo a su carta incorporando platos de su país, pero también con algunos clásicos de la gastronomía andaluza. También ha decidido recortar los platos para que sea mucho más sencillo para Marcelo poder cocinar, ya que antes tenían una carta muy grande y que era casi imposible para un solo cocinero. Tras conseguir salvar el negocio, Alberto también ha conseguido salvar su relación, ya que les ha devuelto las alianzas de boda que tuvieron que empeñar para pagar deudas, consiguiendo uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan en el espacio de laSexta.

El programa fue grabado el pasado mes de marzo de 2024, aunque no ha sido hasta octubre cuando la cadena lo ha emitido en televisión. Su reapertura fue el pasado 14 de marzo por todo lo alto, pero en estos meses ya ha vuelto a cambiar de nombre, siendo rebautizado como Voy de tapas, incorporando el nombre Pesadilla en la cocina en su letrero como reclamo. Este cambio se produjo el pasado mes de julio, por lo que muchos de los que busquen este local tendrán problemas para encontrarlo.

Qué dicen las reseñas de del nuevo O Cantinho do Marcelo

El local abre todos los días excepto los jueves, que cierra por descanso, en horario de comidas y cenas. Según la carta que se puede consultar, apenas quedan unos pocos platos que dejó Alberto Chicote en su menú, mientras que las hamburguesas y las tapas típicas como las croquetas, patatas bravas y calamares han vuelto, seguramente por petición de su clientela.

«Buen sitio de tapas, la comida muy buena pero el precio de las bebidas algo excesivo aunque en esa zona esta todo al mismo precio, nos costó más los refrescos que la comida. Por lo demás el personal muy agradable y buen ambiente», es la opinión de una clienta que pasó por el local hace un mes y que se puede leer en Google.

«Buenas tapas, atención muy amable, recomendaciones estupendas. La atención de Gelen y Rosana como en casa. Desde que intervino Chicote, ha revitalizado el local», dice otro cliente reciente.