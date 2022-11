‘Servir y proteger’, capítulo 1329: Yolanda, indecisa ante la inesperada propuesta de Iván

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias del momento. El pasado lunes 31 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 1328 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Claudia Miralles tomó la decisión de regresar a Distrito Sur.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1329 de Servir y proteger. De esta manera tan concreta, observamos cómo la inspectora Vega ha iniciado su plan para dar con el narco que está introduciendo droga en la cárcel. Para conseguirlo, necesita que su madre esté de su mano.

Algo que, debido a las circunstancias, no va a ser para nada fácil. Tras su entrada en prisión, la brecha que había entre ambas no ha hecho más que agrandarse. ¡Y no es para menos! Isma, por su parte, se convierte en protagonista por investigar el caso de un ladrón de bolsos. A pesar de todo, el joven toma la decisión de ocultar parte de la información al descubrir al culpable.

Después de este ‘tira y afloja’ tan tenso, parece que la colaboración de Vega puede ser provechosa para ambas partes… Aunque nos sigue dando la sensación de que ella siempre sale mejor parada… @VeronikaMoral @PabloPuyol_ #ServiryProteger pic.twitter.com/yMwtvWIChX — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 31, 2022

Yolanda no puede evitar sentirse realmente confundida tras la petición por parte de Iván. Y es que, tras haber conseguido cerrar el caso Argos, estaba absolutamente convencida de haber superado la muerte de Santiago. Pero está claro que no, ya que la propuesta de matrimonio de Iván ha conseguido remover antiguos sentimientos.

Debido a las circunstancias, la oficial ha tomado la firme decisión de sincerarse como nunca con Claudia Miralles. Lejos de que todo quede ahí, Yolanda pide a la comisaria un consejo sobre cómo debe actuar. Y es que, lo que menos quiere en estos momentos, es hacer daño al jefe de la UIT. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.