‘Servir y proteger’, capítulo 1328: Claudia Miralles regresa a Distrito Sur

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias con más éxito en nuestro país. El pasado viernes pudimos disfrutar del capítulo 1327 donde, entre otras cuestiones, observamos cómo Isidro había tomado la decisión de deshacerse de Boi.

Después de todo, por fin hemos podido ver el episodio 1328 de Servir y proteger. De esta manera tan concreta, observamos cómo regresa uno de los personajes principales y más queridos de la serie de La 1 de Televisión Española. Estamos hablando, cómo no, de Claudia Miralles.

La comisaria regresa a Distrito Sur tras la tormentosa y dolorosa muerte del que fuera su compañero durante tantos años, Emilio Bremón. Mientras tanto, vemos cómo Félix Durán decide reunirse con Andrea Vega en la cárcel. Y lo hace con un objetivo: descubrir los detalles de su plan para descubrir quién es el narco que mete droga en prisión.

Isidro ha cumplido su palabra. A pesar de todo, y tras haber acabado con la vida de Boi, no puede evitar disimular su nerviosismo ante su hijo. Por ese mismo motivo, no tarda en pedir ayuda al dueño del Moonlight. La despedida de Iris es inminente ante el regreso de Iván. A pesar de todo, Félix no tarda en darle buenas noticias.

El jefe de la UIT está feliz por su regreso a la comisaría de Distrito Sur. Ahora, más que nunca, el joven es plenamente consciente de que Yolanda juega un papel realmente crucial en su vida. Por ese mismo motivo, no tarda en animarse a hacerle la siguiente pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. ¿Cuál será la respuesta de la joven? No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.