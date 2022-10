‘Servir y proteger’, capítulo 1312: Gael se sincera, como nunca, con Cata

Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1311 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Durán se ve superado por su responsabilidad en la comisaría.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1312 de Servir y proteger. Así pues, somos partícipes de cómo Gael, ante la constante presión por parte de Saúl, ha tomado la firme decisión de sincerarse con Cata. Así pues, le revela cómo consiguió el dinero para poder comprar el Moonlight.

La chica, evidentemente, entiende que su padre tomara esa complicada decisión. A pesar de todo, sabe que están metidos en un auténtico lío. Tanto es así que tienen que pensar, con la mayor brevedad posible, cómo conseguir el dinero que necesitan para evitar que Saúl y el prestamista sigan acosándole.

Saúl no se anda con medias tintas y quiere hacer bien su trabajo. Aunque eso implique malmeter entre la relación de Gael y Cata y ganarse una buena futura bronca de su padre… Todo buenas decisiones, sí señor… @CaterinaMengs #ServiryProteger pic.twitter.com/p7TsEq4KMI — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 5, 2022

Isidro ha reconocido, de una vez por todas, que las sesiones con Fabián han logrado hacerle cambiar respecto a su familia. Por ese mismo motivo, el empresario decide seguir con ellas hasta nuevo aviso. Todo ello mientras “Las Hienas” han empezado a ganar terreno en el mercado de la droga de prisión.

A pesar de todo, Andrea Vega y Lorenzo no están dispuestos a dejar que la cosa vaya a más. Por ese mismo motivo, se apresuran a cerrar un acuerdo. Los policías, por su parte, siguen buscando el paradero del material radiactivo, pero no consiguen su objetivo. Félix Durán cada vez está más sobrepasado, tanto es así que la situación termina afectando a su relación con Carol. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.