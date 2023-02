Selena Gomez toma la decisión de cerrar su cuenta de Tik Tok por este motivo

Tan solo unos días después de convertirse en la mujer más seguida en Instagram, con un total de 386 millones de seguidores, Selena Gomez ha decidido tomarse un respiro de las redes sociales. La artista estadounidense vuelve a priorizar su salud mental, ante el ferviente lado oscuro de las redes.

Tras sufrir comentarios dolientes por su aumento de peso después de posar en la alfombra roja de los Globos de Oro, la semana pasada, Selena se vio envuelta en una polémica, después de que Hailey Baldwin y Kylie Jenner supuestamente se burlaran de ella a través de las redes. Una polémica que zanjaron tanto la artista como la hermana pequeña del clan Kardashian.

Sin embargo, hace unos días Selena Gomez protagonizó una nueva polémica al salir en defensa de su amiga Taylor Swift. La artista estadounidense no pudo evitar comentar en un vídeo de Tik Tok, en el que aparece Hailey Bieber hace unos años, realiza una arcada mientras escucha el nombre de la intérprete de Anti Hero: «Lo siento, Taylor Swift es mi mejor amiga y continúa siendo una de las mejores en el juego», escribió Selena.

Selena Gomez shows support for Taylor Swift under a resurfaced video of Hailey Bieber gagging after Taylor is mentioned. pic.twitter.com/uMl7VsgVq3 — Pop Crave (@PopCrave) February 23, 2023

Después de esto, Selena Gomez realizó un directo a través de su cuenta de Tik Tok para comentar su decisión de tomarse un respiro de las las redes sociales. Una decisión muy meditada con la que vuelve a priorizar su bienestar.

«Voy a tomarme un respiro de las redes sociales, porque todo esto se está volviendo un poco absurdo. Tengo 30 años y ya soy demasiado vieja para esto. Pero los quiero mucho y los voy a ver más temprano que tarde. Voy a tomarme un descanso de todo esto», aseguró la artista.

«Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy», afirmó antes de explicar que necesita un descanso de las redes sociales y considera que ha llegado el momento de hacerlo.