Selena Gomez responde a las críticas por sus cambios físicos: “Prefiero estar sana y cuidarme”

Selena Gomez ha vuelto a estallar ante las críticas por sus cambios físicos. La artista estadounidense siempre está en el ojo de mira, sus apariciones en la alfombra roja se miran con lupa y el hecho de si ha engordado o ha bajado de peso genera miles de comentarios. Un hecho desagradable al que la artista ha intentado poner fin una vez más con sus últimas declaraciones.

El pasado 10 de enero, Selena Gomez vivió un momento bochornoso en la alfombra roja de los Globos de Oro, cuando le preguntaron por su aumento de peso. En ese momento la ex chica Disney decidió tomárselo con humor: “Estoy feliz, me lo he pasado muy bien estas vacaciones”, dijo quitando hierro al asunto.

La artista dio a entender que había atravesado un periodo en el que, simplemente había comido más. No obstante, los comentarios acerca de su aumento de peso han continuado, y la semana pasada Selena Gomez se ha vio obligada a explicar que le ocurre realmente.

“Me siento como una mierda, he estado tratando de mantenerme saludable, y cuidarme tomando mis medicamentos. No soy una modelo, nunca lo seré”. – Selena Gomez sobre los comentarios negativos sobre su cuerpo vía TikTok Live. pic.twitter.com/eWkCZ6QXY2 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) February 16, 2023

Selena Gomez, reveló hace tiempo que padece Lupus, una enfermedad crónica cuya medicación tiene sus consecuencias. “Cuando la estoy tomando, tiendo a retener mucho peso de agua. Cuando dejo de hacerlo, tiendo a adelgazar”, dijo la artista en un vídeo compartido en Tik Tok.

“Me siento una mierda, he estado tratando de mantenerme sana, y cuidarme tomando mis medicamentos. No soy una modelo, nunca lo seré”, explica en el vídeo, en el que también anima a sus detractores a que “se vayan si no le gusta”.