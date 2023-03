Selena Gomez se pronuncia tras la polémica sobre el trasplante de riñón de Francia Raisa

Tras el lanzamiento del documental My Mind & Me sobre la vida de Selena Gomez, la artista estadounidense se vio envuelta en una polémica por no haber mencionado su amistad con Francia Raísa, la actriz que le donó un riñón. Por ello, ha aprovechado su aparición en la serie Dear… de Apple TV+ para elogiar el gesto su amiga.

Hace más de cinco años la vida dio una segunda oportunidad a Selena Gomez, gracias a la generosidad de su amiga Francia Raísa, que le donó voluntariamente un riñón para ayudarla en su batalla contra el Lupus, la enfermedad crónica que padece desde hace años.

Ahora, la artista ha vuelto a alzar la voz para agradecer a su amiga el desinteresado gesto que tuvo con ella. «Nunca jamás estaré más en deuda con una persona que Francia. La idea de que alguien ni siquiera dudase en ser donante fue increíblemente abrumadora», expresó Selena Gomez.

“I will never, ever, ever be more in debt to a person than Francia.” – Selena Gomez talks about Francia Raisa’s kidney donation. pic.twitter.com/e5kXZWSHgq — Selena Gomez News 🎬 (@OfficialSGnews) March 10, 2023

«Creo que tenía que suceder de la manera en que sucedió para que yo llegara a donde estoy», dijo Selena Gomez. «Estaba destinada a pasar por ello para hacer algo por los demás», terminó por añadir en sus declaraciones para la serie Dear… de Apple TV+.

Francia Raísa aceptó hacerse la prueba para saber si podía donar un riñón a su amiga. En sólo tres días, descubrieron eran perfectamente compatibles. «Fue uno de esos momentos en los que me sentí apoyada», explicó la artista estadounidense.

«Sé que tuve mucha, mucha, mucha suerte. Entiendo que eso no le pasa a mucha gente y conozco el desenlace de algunas de esas situaciones y lo graves que son, así que no me tomo a la ligera que me haya pasado a mí de esa manera», expresó sobre la donación, que tuvo lugar en junio de 2017.