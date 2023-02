Selena Gomez confirma su inminente vuelta a los escenarios

El regreso musical de Selena Gomez es uno de los más esperados. La artista estadounidense ya está preparada para volver a la música, y parece que su nuevo álbum de estudio podría llegar antes de lo previsto, así como también su nueva gira mundial.

Desde hace meses se comentaba que Selena Gomez tiene nueva música entre manos. Y tras el éxito que tuvo la canción que escribió para su documental My mind and me, disponible en Apple TV, fue la propia artista la que confirmó que su nuevo disco ya está en marcha en el evento Hitmaker Bruch, de Vanity.

«Estoy muy feliz, y vosotros vais a estar muy felices cuando escuchéis la música, lo prometo», dijo el pasado mes de diciembre sobre su nuevo disco, sin querer desvelar más detalles ni tampoco desvelar la fecha del lanzamiento del primer single.

Selena Gomez sobre su nueva música “Estoy tan feliz… Quiero que todos se sientan bien cuando escuchen el nuevo álbum”. pic.twitter.com/vAn0l4hBvs — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) December 3, 2022

Ahora, la artista estadounidense ha vuelto a hablar sobre su esperado nuevo disco, unas declaraciones en las que además, hace referencia a una nueva gira mundial, asegurando que no puede esperar a volver a subirse a un escenario.

«No puedo esperar para el tour» ha escrito Selena en una publicación de Instagram de una cuenta de fans. Una frase que la artista estadounidense ha continuado con un claro y conciso: «¿Debería ir este año o el que viene? Siento que debería esperar».