No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Sara Carbonero se ha convertido en una de las periodistas más queridas de nuestro país. No solamente ha destacado por su profesionalidad, sino también por ser todo un ejemplo de lucha. Al fin y al cabo, se ha visto obligada a tener que hacer frente a situaciones verdaderamente duras, como es un cáncer de ovario por el que tuvo que someterse a numerosos tratamientos. Y no solamente eso, sino que también tuvo alguna que otra recaída que preocupó muchísimo a su círculo más cercano. Un ejemplo lo encontramos hace poco más de un año, cuando Sara Carbonero tuvo que ser de nuevo ingresada. Una situación que le impidió llevar a cabo un plan que tenía muchas ganas de disfrutar. Aun así, finalmente, la vida le ha dado la oportunidad de poder cumplir con su palabra, aunque fuese unos cuantos meses más tarde.

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, Sara Carbonero ha querido publicar una serie de imágenes de ese plan que, por cuestiones de salud, tuvo que posponer: «El año pasado no pude vivir la experiencia porque venía de estar en el hospital en Pamplona y tuve un viaje un poquito más accidentado, pero prometí a Natxo que, si este año estaba todo bien, me subía a la tabla. ¡Y ya has visto cómo lo he logrado! Ya he hecho el check», ha explicado en su cuenta en la mencionada red social. Pero no todo queda ahí, ya que, con sus 41 años recién cumplidos, la periodista ha querido hacer una reflexión: «Mi mayor felicidad ahora mismo es estar bien», comenzó explicando, y fue mucho más allá: «Cuando una persona tiene salud, puede tener muchos problemas pero, cuando falta salud, solo tiene uno», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, Sara Carbonero ha explicado que, en su caso, cumplir años «es maravilloso». Entre otras cuestiones, «porque la otra alternativa no mola». Eso sí, quiso sincerarse sobre este asunto: «Me costó mucho cumplir los 40, por eso tenía claro que quería celebrarlo por todo lo alto. Y así fue».

Acto seguido, ha ido mucho más allá: «Ojalá seguir cumpliendo muchos años más». Debemos recordar que, en la actualidad, la periodista se encuentra disfrutando de una de las etapas más bonitas de su vida. No solamente cuenta con una salud óptima que le permite hacer planes tan espectaculares como hacer surf, sino que, a nivel personal, está en su mejor momento.

No solamente porque está volcada en su trabajo, sino también en la crianza de sus dos hijos, Martín y Lucas, fruto de su relación sentimental con Iker Casillas. Además, ahora está disfrutando de un nuevo amor, que no es otro que José Luis Cabrera, reconocido empresario canario. ¡Nos encanta verla tan feliz!