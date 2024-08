Sara Carbonero se despide de Caritina Goyanes tras su trágica muerte

La muerte de Caritina Goyanes con tan solo 46 años ha supuesto un duro golpe para su familia, que en apenas 20 días ha tenido que despedirse de Carlos Goyanes, su padre, y de Tito Goyanes, su tío, que fallecía este mismo domingo. La empresaria ha sufrido un infarto en su casa de Marbella donde pasaba las vacaciones junto a toda su familia sin que nadie pudiera hacer nada por salvar su vida pese a los intentos y ser trasladada rápidamente a un centro hospitalario. Decenas de famosos han querido despedirse de ella, aunque faltaba Sara Carbonero, que ha dejado un bonita carta en su recuerdo para desvelar el vínculo que las unía y que solo sus más cercanos conocían hasta ahora.

Su propia madre, Cari Lapique, se ha enterado de la trágica noticia cuando estaba a cientos de kilómetros de su hija tratando de superar la pérdida de su marido hace apenas dos semanas. Otra de las amigas que no se podía creer lo que había pasado era Lolita, que se enteró en pleno directo de lo sucedido cuando se comunicó la noticia en el plató de TardeAR, lo que le provocó que casi se desmayase allí mismo. Caritina se trataba de una persona muy querida en el mundo de los famosos, especialmente entre los que pasaban sus veranos en Marbella, por los que caras tan conocidas como Paula Echevarría, Carola Baleztena, Naty Abascal, Fiona Ferrer, Eugenia Martínez de Irujo o Charo Vega, entre otras.

Todas ellas han utilizado las redes sociales e incluso han querido hablar en programas de televisión para despedirse de su amiga y dejar un bonito recuerdo, pero una de las más inesperadas ha sido la de Sara Carbonero. La periodista ha utilizado su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a la red con el que agradecer el tiempo que compartieron juntas.

«Conocí a Caritina porque compartimos juntas varios momentos. El más especial, que nunca olvidaré. El bautizo de mi hijo Martín donde ella fue la encargada de que todo saliera perfecto, con tanto mimo y detalle…», comienza su texto. Hay que recordar que la empresaria era propietaria de uno de los caterings más conocidos entre los famosos y las grandes empresas en la capital.

Sara Carbonero ha borrado esta despedida

«La noticia de su partida, tan joven, cariñosa, mami, gran profesional… me encoge el corazón. No hay palabras de consuelo. Todo mi ánimo y cariño a toda su familia. Descansa en paz», así terminaba esta triste despedida la periodista. Este texto fue publicado en sus stories de Instagram, pero horas después decidió despublicarlo, aunque no se sabe el motivo, quizás por respeto a la familia o por preferir dar el pésame en persona a sus más cercanos.

Hay que recordar que este suceso ha tenido que remover a Sara Carbonero, ya que fue la misma dolencia que obligó a Iker Casillas, su ex pareja y padre de sus hijos, a abandonar el fútbol. Todo ello, sumado a su vínculo con ella, seguro que ha vuelto a recordarle a la toledana algunos de los momentos más duros de su vida.