Santiago Segura desvela varios secretos de ‘Padre no hay más que uno 4’

Padre no hay más que uno 4: campanas de boda es la apuesta de Santiago Segura para continuar con su saga de comedias familiares. En esta cuarta entrega la familia se enfrenta a una situación inesperada para todos en la que seguro que será la película del verano.

En su paso por el plató de Zapeando, ha dejado algunos detalles de lo que los espectadores se encontrarán en los cines. Según el director, el éxito es haber conseguido que guste «a todos», tanto a los niños como a los padres, una fórmula que le ha servido para que se convierta en una de las sagas que más recauda de la historia del cine español.

Su gran secreto es rodearse de grandes estrellas de la interpretación y del humor como Leo Harlem, Loles León, Carlos Iglesias, a los que llama como «lo mejor de lo mejor». Por si fuera poco, asegura que los niños son unos actores genial pese a su corta edad y experiencia.

El adelanto de la fecha de estreno, que no será el viernes como es habitual, no es nada casual, ya que coincide con el cumpleaños de Santiago, por lo que este año será una celebración muy especial para él. «El mejor regalo para mí sería que vayáis a ver la película», ha contestado al ser preguntado por lo que le gustaría recibir como regalo este año.

Al ser la cuarta entrega de la serie ya tiene una enorme experiencia en dirigir a niños, entre las que se encuentran sus propias hijas. Además de niños ya adolescentes, también están actores tan conocidos y con enorme experiencia como Loles León y reconoce estar sorprendido de ver a los más jóvenes estar al mismo nivel que los más veteranos.

Padre de muchos adolescentes en la ficción, pero también lo es en la vida real de dos hijas que están a punto de llegar a esa edad, por eso Segura ha querido explicar ante los colaboradores cómo es su experiencia como padre. «De momento están bien… yo tengo mucho miedo a la adolescencia. No quiero que llegue ese momento porque soy muy sensible», ha explicado.

El actor y director ha avanzado que su hija mayor en la ficción cumple 18 años y tendrá un regalo muy especial por su parte de su novio, al que interpreta ‘El cejas’, en forma de anillo de petición de matrimonio. Pese a que todo es ficción, ha dejado claro que esa sería la peor pesadilla de un padre si eso ocurriera en la vida real.

El miedo de Santiago Segura antes del estreno

Pese a que todo el mundo piensa que tiene una fórmula para generar éxitos en los cines, lo cierto es que siempre está nervioso por descubrir si los puntos más divertidos funcionan. Asegura que hasta que no comprueba que el público se ríe, no se queda tranquilo debido a que antes la han visto él, su equipo, algunos «directivos que no se ríen porque son directivos», pero que hasta que no llega a un cine y comprueba que la gente se lo pasa bien no está seguro de lo que pasará.