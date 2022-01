Sandra Barneda ha reaccionado a las declaraciones de Antonio David Flores. Desde el plató de ‘Viva la vida’, la presentadora ha puesto en entredicho la naturalidad y espontaneidad del ex guardia civil.

La periodista fue durante el fin de semana la sustituta de Emma García al frente del programa de Telecinco. La catalana tuvo que afrontar el tema de la semana, la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, siendo ella intima amiga de Rocío Carrasco desde que compartieron el programa ‘Hable de ellas’.

Sandra Barneda arrancó su discurso y se mojó personalmente sobre este asunto. “No olvidemos que Antonio David lleva mucho tiempo en el mundo de la televisión, ¿Por qué decide hablar y por qué sale ahora? Hay cosas que me han llamado la atención, como la frase ‘quiero a las mujeres de mi vida’”, reflexionaba la periodista.

Además, la escritora ha añadido que el malagueño no confirma directamente su relación porque solo lleva “tres meses separado y que cualquiera puede hacer su vida”. La presentadora no ha dejado de poner en duda los mensajes de Olga Moreno, haciendo hincapié en los años que lleva el ex guardia civil en televisión.

José Antonio Avilés mostraba también su apoyo a la teoría de Sandra Barneda y ha comentado sobre Antonio David Flores que “no me queréis trabajando en esa casa, muy bien, pero vais a seguir hablando de mí cada y vuestros micrófonos van a ir detrás de mí”. Los colaboradores tienen claro que el malagueño sabe perfectamente medir los tiempos, lo que hace aumentar el interés mediático hacia su persona.

Cuando empezaron a emitirse los primeros capítulos de ‘La isla de las tentaciones’, la presentadora no dudó en apoyar a su amiga con esta imagen. “Que nadie cuestione ni tus sonrisas ni tu sufrimiento”, escribió sobre Rocío Carrasco.