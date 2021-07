Sandra Barneda ha querido compartir con todos sus seguidores uno de sus testimonios más íntimos y personales. Con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, la presentadora de ‘La isla de las Tentaciones’ ha relatado por primera vez cómo tomó conciencia de su condición sexual y como han sido sus vivencias como miembro del colectivo: la primera vez que se enamoró de una mujer, el rechazo social y su relación con Nagore Robles.

La catalana tomó conciencia de su condición sexual en 2014, desde ese momento ha usado su voz para luchar contra la discriminación y reivindicar la normalización y el reconocimiento de los derechos de las personas que forman parte del colectivo. La periodista ha querido reflexionar sobre las etiquetas, tabúes, prejuicios, acoso y un sinfín de formas que provocan que no se pueda vivir la sexualidad con la libertad y naturalidad que merece.

«Te hacen sentir vulnerable y te hacen sentir que estás siendo malo por dentro, que hay algo defectuoso en ti», ha comenzado diciendo Sandra Barneda, que fue consciente de su condición sexual en la universidad. «Yo me doy cuenta porque me enamoro de mi profesora de la facultad. No sabía lo que era ni lo que me estaba pasando. Yo tenía mi novio», ha confesado la presentadora.

La escritora no reprimió lo que sentía y decidió escribirle una carta a su profesora plasmando sus sensaciones y sentimientos. Nunca obtuvo respuesta pero ese momento fue crucial para darse cuenta de muchas cosas, aunque anteriormente ella ya había experimentado algo similar con una compañera de baloncesto a los 15 años.

«A los 15 años recibí una carta de una compañera de baloncesto. No fui consciente, no lo supe ver. La encontré al cabo de los años en una mudanza. Es una de las cartas de amor más bonitas que me han escrito en mi vida», ha reconocido la periodista. Sandra Barneda no ha dejado pasar la oportunidad para hablar sobre la gran polémica que generó su discurso televisivo en “Hable con ellas’.

«Decidí tomar el control yo. Se acabó. Empecé a contar. Conté a mi manera y sentí que hasta el propio ‘lobby’ LGTBI me criticaba por no haber utilizado la palabra ‘lesbiana’ en un discurso televisivo. Pero es que no iba dirigido a las lesbianas. Iba dirigido al que nos mira desde un lugar que no entiende. Iba dirigido al «qué más te da si es amor» ¿Me rechazas porque amo a alguien igual?», ha apuntado la catalana.

«Hay un precio, pero yo lo compro porque estoy comprando mi libertad y mi posibilidad de decir lo que siento en todo momento. Con corrección, educación y respeto. Pero sí, tiene un precio ser la primera mujer lesbiana que lo dice públicamente en televisión. Tiene un precio y a veces no es agradable, pero me da igual. Ya no pienso en eso», ha señalado la presentadora cuando hablaba sobre el precio que ha tenido que pagar por expresarse libremente en los medios de comunicación.

Sandra Barneda ha querido también hacer una pequeña reflexión: «Cuando nos olvidemos de géneros empezaremos a ser libres y a ver la vida sin límites. Yo quiero una sociedad donde no se le dé importancia al género. Tenemos que caminar mucho porque, al final, cada uno hará lo que sienta y será aceptado».