‘Sálvame’ deja sin palabras a los espectadores con la versión mariachi de ‘SloMo’

El pasado sábado 14 de mayo, Chanel consiguió hacer historia en ‘Eurovisión 2022’ al conseguir la tercera posición tras una perfecta actuación con ‘SloMo’. Desde entonces, la gran mayoría de programas de nuestro país se han volcado con la artista. Uno de ellos es, cómo no, ‘Sálvame’. En todo momento han dejado muy claro que están orgullosos de nuestra representante y de todo lo que ha logrado con su esfuerzo y talento.

Debemos tener en cuenta que, hasta el momento, tan solo habíamos escuchado tres versiones de ‘SloMo’. La primera de ellas fue con la que se presentó al ‘Benidorm Fest’. La segunda, la versión acústica con la que cautivó a miles de personas en toda Europa. La tercera en cuestión fue la que presentó en Turín, con diversas modificaciones en la base con las que acentuaban puntos concretos de la puesta en escena.

Lo que nadie esperaba es que iba a haber una cuarta y peculiar versión. Todo ocurrió el pasado miércoles 18 de mayo en ‘Sálvame’. El programa decidió contratar a un par de mariachis para que acompañaran, en todo momento, a Carmen Borrego. Una manera muy peculiar de celebrar la boda de su hijo, que se celebró el pasado sábado.

¡Con mariachis y a lo loco! El ataque de risa de Jorge Javier con la surrealista entrada de Carmen Borrego y Pipi Estrada caracterizado de ella https://t.co/BqhyGkegyj — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 18, 2022

La imagen era inigualable. Carmen Borrego, con dos mariachis y Pipi Estrada caracterizado con el look de la hermana de Terelu Campos para la ceremonia. A lo largo de la tarde el presentador, para quitar un poco de hierro al asunto, quiso hacer una petición a los músicos: que les deleitaran con una versión mariachi de ‘SloMo’ de Chanel.

Los mariachis no tardaron en aceptar el reto, por lo que terminaron interpretando el tema que representó a España en ‘Eurovisión 2022’. Los allí presentes no tardaron en ponerse en pie para bailar esta inesperada y nueva versión de ‘SloMo’. No tardaron en arrancar a aplaudir cuando los músicos terminaron de interpretar el estribillo.

Es más que evidente que ‘Sálvame’ se ha convertido en uno de los programas que más han defendido la apuesta de Chanel en las últimas semanas. La artista, por su parte, reconoció ser una fan incondicional del programa de Telecinco. Así se lo hizo saber en una de las últimas conexiones que realizaron con ella, en directo. Sea como sea, ¡nunca dejan de sorprendernos!