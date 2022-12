¿Por qué no hay programa de ‘Salvados’ hoy, 25 de diciembre?

Salvados no celebrará el dia de Navidad con sus espectadores de laSexta, ya que Gonzo y su equipo no estarán esta noche en el prime time de la cadena. En su horario, la segunda cadena de Atresmedia apostará por el cine familiar para unas fechas tan señaladas.

El programa se despedía la semana pasada de su audiencia después de un reportaje dedicado al consumo de alcohol en nuestro país y estaba demasiado normalizado pese a los efectos perjudiciales. En él participó la cantante Mai Meneses, dejando un testimonio para recuerdo.

La que fuera cantante de Nena Daconde estremeció a todos al recordar el oscuro momento de su vida que le provocó la bebida: «Antes me compraba ‘packs’ de seis botellines de cerveza y esperaba que fueran las 18.00 horas para empezar todo mi ritual. Estaba en casa, en Barcelona, me ponía música, me fumaba un porro y empezaba a beber».

Se trataba de una manera de vencer la timidez que no se podía permitir en pleno éxito del grupo: «Pensé que algo tenía que cambiar en mi vida, y algo tenia que hacer con ello. Entonces, decidí dejar el grupo, dejar el grupo, dejar Barcelona, volver a Madrid a casa de mis padres, como si tuviera 20 años otra vez, volver a que me cuidaran».

Hasta aquí #SalvadosAlcohol, nuestro último programa del año. Volvemos en enero con más programas. Hasta entonces, bebed con moderación y ¡felices fiestas! pic.twitter.com/L67R0Ff40P — Salvados (@salvadostv) December 18, 2022

Esa testimonio fue el último del año en Salvados, ya que el programa de laSexta no regrasará con nuevos programas hasta el año 2023. Una vez pasadas las navidades se espera que el gallego regrese, posiblemente, el 8 o el 15 de enero, aunque no hay fecha confirmada por el momento.

Para cubrir su hueco esta noche, la cadena de Atresmedia apostará por emitir una película para todos los públicos como es Angry Birds. Basada en el famoso videojuego, la historia se desarrolla en una isla poblada por aves felices que no vuelan. En este paraíso, Red, un pájaro con muy mal genio, el veloz Chuck y el volátil Bomb nunca han terminado de encajar. Pero cuando llegan a la isla unos misteriosos cerdos verdes, serán estos tres marginados los que averigüen qué traman los extraños visitantes.