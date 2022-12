Nena Daconte: Mai Meneses se sincera sobre cómo el alcohol destrozó su carrera

Mai Meneses se convirtió en una de las protagonistas de la última entrega de Salvados. El programa de LaSexta dedicó la entrega de este fin de semana al alcohol, siendo la ex vocalista de Nena Daconte uno de los testimonios más desgarradores de la noche.

La artista explicó ella comenzó a beber el alcohol porque le relajaba mucho, además, al ser una persona tímida, el alcohol transformaba esa timidez que de alguna manera no se te está permitida cuando eres una estrella de la música nacional.

«Soy tímida y el alcohol me quita la timidez y me transforma un poco», reconocía la artista. «Antes me compraba ‘packs’ de seis botellines de cerveza y esperaba que fueran las 18.00 horas para empezar todo mi ritual. Estaba en casa, en Barcelona, me ponía música, me fumaba un porro y empezaba a beber», explicaba.

¿Qué papel tiene hoy el alcohol en tu vida? @nenadaconte: “Ahora solo bebo para divertirme” #SalvadosAlcohol pic.twitter.com/dLc3QvQqoi — Salvados (@salvadostv) December 18, 2022

«Después cenaba vete tú a saber qué, y luego me abría mi botella de vino, la seguía bebiendo, seguía fumando, y al final era eso todo los días”, revelaba Mai Meneses durante su entrevista en Salvados, no obstante, llegó un día en el que se dio cuenta de que su vida tenía que cambiar.

«Pensé que algo tenía que cambiar en mi vida, y algo tenia que hacer con ello. Entonces, decidí dejar el grupo, dejar el grupo, dejar Barcelona, volver a Madrid a casa de mis padres, como si tuviera 20 años otra vez, volver a que me cuidaran», explicó.

En cuanto a su carrera, la ex vocalista de Nena Daconte admitió que: «Me cargué un poco mi carrera, si que lo pienso. Tenía que haber sido más sensata. Era una época en la que trabajábamos tanto que tenía que haberme cuidado mucho más. Además, el alcohol te aporta tantos problemas mentales, que no ayudan a gestionar una época de éxito».