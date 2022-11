‘Salvados’ anuncia su reportaje de hoy, 20 de noviembre

Salvados regresa esta noche al prime time de laSexta con un nuevo reportaje después de los dos especiales dedicados al hundimiento del Prestige. Hoy, domingo 20 de noviembre de 2022, Gonzo y su equipo hablarán de deporte, aunque lo harán de todo lo que rodea al fútbol fuera de los campos.

El inminente comienzo del Mundial de Qatar está envuelto en una enorme polémica. La última de las noticias que ha salpicado a este evento ha sido la prohibición de vender alcohol alrededor de los estadios, decisión sorprendente porque una marca de cerveza es uno de los principales patrocinadores.

¿Qué os viene a la cabeza al ver las siglas FIFA? pic.twitter.com/YN1X0hNVR0 — Salvados (@salvadostv) November 18, 2022

«Después de conversaciones entre el país anfitrión y la FIFA se ha tomado la decisión de que sólo se vendan bebidas alcohólicas en las ‘fan zones’ y los puntos habilitados y con licencia para ello, y no en el perímetro de los estadios», decía en un comunicado la FIFA.

Salvados pondrá el punto de mira, precisamente, en el mayor organismo del fútbol, al que se le acusa de haber concedido el mundo al país catarí tras presiones y posibles pagos ocultos a varios trabajadores. La temperatura de la zona ha provocado que por primera vez el Mundial se celebre en pleno invierno.

Pero esa no es ni mucho menos la única polémica, ya que muchas son las voces que hablan de que se trata de un evento manchado de sangre, en concreto la de los trabajadores que han fallecido en la construcción de los estadios.

La prensa británica asegura que 6.500 de estos trabajadores habrían muerto, la mayoría provenientes de países como India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. El Gobierno de Qatar reduce ese número hasta los 37 fallecidos.

Otra de los puntos importantes que han servido para criticar a este Mundial es la decisión de organizar el torneo en un país donde la homosexualidad es ilegal. Esto ha provocado que numerosos cantantes hayan rechazado actuar en la ceremonia de inauguración.

Rod Stewart, rechazó un millón de euros por motivos éticos por actuar, igual hizo Dua Lipa, que anunció a sus fans que no iría al país mientras no allí no se respetasen los derechos humanos. El streamer Ibai Llanos también decidió no acudir a cubrir la participación de España por lo mismo.

Esta y todas las polémicas serán las que Gonzo y todo su equipo analicen esta noche, a partir de las 21:25 h, en un nuevo reportaje de Salvados en laSexta.