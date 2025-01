El pasado 2 de enero, las luces de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra volvían a encenderse para recibir a los concursantes de la tercera edición de GH DÚO. Los espectadores de este reality pudieron disfrutar de una primera gala repleta de momentazos y, sobre todo, muchísimas emociones. Por si fuera poco, también descubrieron que uno de los concursantes que había entrado en la casa era un infiltrado y que tenía que llevar a cabo una misión secreta. En aquel momento se desconocía su identidad, pero todo ha quedado resuelto durante la emisión del primer debate de GH DÚO 3, presentado por Carlos Sobera. De esta manera, los más fieles seguidores de este concurso han descubierto que la infiltrada es nada más y nada menos que Aurah Ruiz. La ex participante de Supervivientes 2024 lo confesó en el confesionario de la casa, mientras se emitía en directo el debate.

«Soy la persona infiltrada en esta casa, y mis compañeros piensan que estoy concursando como uno de ellos y no lo saben, evidentemente», comenzó diciendo la canaria. Fue entonces cuando Carlos Sobera quiso hacer hincapié en esta información: «Es la infiltrada, no es concursante». De esta forma, hizo saber a la audiencia que Aurah Ruiz tenía que cumplir con varias misiones a lo largo de la noche. Una de ellas la iba a escoger el público a través de la aplicación de mitele. Con un 64%, escogieron que la infiltrada tenía que llevar la contraria a Vanessa en absolutamente todo. Como era de esperar, la reacción de Aurah Ruiz no tardó en llegar: «Me acaban de dejar muda porque acabo de tener un encontronazo con ella». Y añadió, respecto a su cometido como infiltrada en GH DÚO 3: «Creo que les tengo muy engañados, no se pueden dar cuenta de nada. Se me da bien meterme en el papel».

Fue entonces cuando el presentador del debate aprovechó para hacerle una firme advertencia: «Tienes que decir todo lo que pienses sin filtros, con tus compañeros y cuando yo te pregunte». Poco después, los espectadores fueron testigos de cómo Ana Herminia apareció en el confesionario para sentarse al lado de Aurah Ruiz. Recordemos que la mujer de Ángel Cristo Jr, aparentemente, es pareja de concurso de la canaria.

Es por eso que la organización optó por desvelar la verdadera identidad de la ex concursante de Supervivientes 2024 en GH DÚO 3: «Aurah no te ha contado toda la verdad. Tiene un secreto que te afecta a ti», comenzó diciendo Carlos Sobera. Ana Herminia no pudo evitar mostrarse verdaderamente preocupada, ya no que no tenía ni idea a qué se estaba refiriendo el presentador.

En ese preciso instante, Aurah Ruiz desveló su secreto: «No soy concursante, estoy infiltrada en la casa. Estoy engañando a todo el mundo». Y añadió: «No me voy a quedar y me da mucha pena, pero no puedo seguir aquí. Estoy muy contenta y a gusto contigo. Todavía no sé cuándo me voy». Como era de esperar, Ana Herminia no se esperaba en absoluto esta confesión.

Tras haberse quedado sin palabras, el presentador de GH DÚO 3 decidió hablar para hacer una advertencia a la mujer de Ángel Cristo Jr: no puede contar absolutamente nada a sus compañeros. Es más, si se le escapa esa información habrá consecuencias: «Si lo haces mal, el grupo recibirá algo que no les gustará nada. Hay que mantener el secreto». ¿Lo conseguirá?