‘Sábado Deluxe’ anuncia sus invitadas bomba para hoy, sábado 21 de mayo

Es más que evidente que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Sábado Deluxe’ se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos de Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Cada semana, todo el equipo logra sorprendernos con los invitados que pasan por el plató. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado sábado 14 de mayo pudimos disfrutar de un programa de lo más completo. De hecho, el invitado bomba de la semana pasada fue nada más y nada menos que Pipi Estrada. Visitó el plató en un día muy señalado para la familia Campos, puesto que se celebraba la boda de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Por lo tanto, el colaborador volvió al programa con fuerza y, sobre todo, con ganas de contar muchas cosas.

Fuimos partícipes de un PoliDeluxe verdaderamente impactante. Entre las preguntas, hubo una que sorprendió a los colaboradores: «¿Es verdad que María Teresa Campos compró unas fotos tuyas saliendo de un prostíbulo por 14.000 euros?”. Información que, acto seguido, Belén Rodríguez confirmó: “Fue Gustavo el que llegó los dos millones y medio de pesetas a lar revista”.

Las invitadas de ‘Sábado Deluxe’

Después de mucha espera, el equipo del programa de Telecinco ha querido sacar de dudas a todos los seguidores. A través de su perfil oficial en Twitter, ‘Sábado Deluxe’ no dudó en confirmar a sus invitadas bomba para esta noche. En esta ocasión son dos mujeres que, mano a mano, ofrecerán una de las entrevistas más esperadas de los últimos años.

Estamos hablando, cómo no, de Isa Pantoja y María del Monte. Después de la fallida visita de la cantante hace unas cuantas semanas, al dar positivo en COVID-19, cumple su promesa de regresar. Y lo hace de la mejor manera, acompañada por la hija de Isabel Pantoja. No solamente la ha visto crecer, sino que le tiene un cariño verdaderamente especial.

Estamos ante una entrevista realmente histórica ya que las dos han ofrecido su testimonio por separado, pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo juntas. Por lo tanto, es más que evidente que el programa de este sábado va a aclarar muchas dudas y, sobre todo, no dejará indiferente a nadie. No te pierdas la nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.