‘Sábado Deluxe’ anuncia sus invitados bomba para hoy, sábado 28 de mayo

No es ningún secreto que ‘Sábado Deluxe’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden una sola entrega.

El pasado sábado 21 de mayo pudimos disfrutar de un sorprendente programa de ‘Sábado Deluxe’. De esta manera, contamos con el testimonio de dos grandes invitadas que, además, se reencontraron en ese mismo plató después de tantos años. Estamos hablando, cómo no, de Isa Pantoja y María del Monte.

La primera en realizar la entrevista fue la hija de la tonadillera y, en un momento dado, las dos se vieron las caras y se fundieron en un gran abrazo. Acto seguido, la cantante comenzó su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Entre otras cuestiones, hizo la siguiente afirmación: «Los últimos tiempos de mi vida han sido muy difíciles».

María del Monte a Isa Pantoja: «Sabes que eres muy importante para mí y me gusta cómo estás haciendo las cosas». #IsaQueen #MonteDeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) May 21, 2022

Los invitados de ‘Sábado Deluxe’ de esta noche

Como era de esperar, el equipo del programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez ya ha dado a conocer quiénes son los invitados para esta noche. Es más, no solamente han confirmado quiénes se someterán el PoliDeluxe sino que, además, han confesado quién es la invitada que va a conceder una entrevista muy personal.

En este caso, Irma Soriano visitará ‘Sábado Deluxe’ para dar detalles sobre una de las experiencias más traumáticas que ha vivido recientemente. Tanto es así que estuvo a punto de fallecer. “Tienes un día para nacer y un día para morir”, asegura la presentadora de televisión en el vídeo de presentación de esta entrevista.

Lejos de que todo quede ahí, el PoliDeluxe de esta noche contará con tres personas: Eduardo Navarrete, Paloma González y José Perea. Los tres fueron protagonistas, de una manera u otra, de la ‘Sálvame Fashion Week’. Por lo tanto, gracias al polígrafo de Conchita, se conocerán muchas cuestiones que sucedieron entre bambalinas. No te pierdas la nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.