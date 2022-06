Tras dos años de larga espera, Ruth Lorenzo ha dado noticias acerca de su nuevo álbum, Crisálida, y ha revelado el verdadero motivo por el que ha estado ausente en su carrera musical.

La cantante murciana ha alzado la voz y, por fin, ha contado lo que le ha estado pasando durante todo este tiempo para que haya estado un poco alejada de la música: «Rompí con todo, con mi mánager, con mi pareja, con mi casa, con absolutamente todo», ha afirmado en una entrevista para Europa Press.

Quería compartir esto con vosotros, esta fue la portada original de “miedo” el primer single de CRISÁLIDA disco que después de dos años de espera sigue sin ver la luz.

Cual os gusta más, original o final?

Gracias @JORGITO_91 por trabajar las 100 variaciones de mis portadas 💋 pic.twitter.com/nNkqmkxEfK — R U T H (@RuthLorenzo) June 26, 2022

Ruth Lorenzo cuenta que necesitaba “ver las cosas con mucha más calma», y que Crisálida, su álbum que está a la espera de ser lanzado, se trata de una historia de superación que fue, sin duda, un punto de inflexión, tanto para su carrera musical como para su crecimiento personal: «Encontré un patrón de palabras encadenadas en mis canciones que contaban en qué punto me encontraba entonces y entendí que mi subconsciente quería decirme algo».

Según ha explicado la cantante murciana en Cadena 100, “la libertad predomina en el álbum y es mi disco más esencial». Además, la artista ha afirmado que está pensando en lanzar el álbum en directo tal y como lo tiene en mente, ya que “nadie puede prohibirle cantar sus canciones”.

Desde el momento en el que Ruth Lorenzo se ha abierto a su público y ha contado lo que le ha estado pasando, la cantante no ha hecho más que recibir toda una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus fans, recordando a Ruth que ya vendrán tiempos mejores y que la seguirán apoyando. Ante esta serie de mensajes, la artista ha sentenciado: “No tengo palabras para todo el amor que estoy recibiendo con vuestros mensajes. Ahora no os puedo responder, pero prometo que no os fallaré».