Rosalía comienza a trabajar en su cuarto disco: “Es momento de volver al estudio”

Rosalía ha vivido un último año cargado de emociones, de eso no cabe la menor duda. La era Motomami está a punto de llegar a su final y lo hará de la mano de los últimos shows de la gira. Un tour mundial que la ha llevado a recorrerse el mundo para entonar junto a su público las canciones que han marcado su carrera.

De hecho, recientemente ha regresado a casa para realizar su presentación en el el Primavera Sound. Fue en el concierto de Madrid donde abrió su corazón para hablar con su público de los sacrificios que conlleva tener una vida de artista. Unas palabras con las que dio inicio al rumor de un posible descanso alejada de la industria, pero nada más lejos de la realidad.

“Llevo casi un año y medio fuera de mi casa y mentiría si no dijera que siento el peso de no estar con los míos. Mi abuelo me decía: ‘Qué triste es la vida del artista’. No creo que sea triste esta vida, pero todos los que la estamos viviendo echamos de menos a la gente que queremos”, señaló Rosalía a su público.

Sin embargo, y para alegría de sus fans, todavía tenemos mucha Rosalía para rato. La cantante catalana ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair para confesar que cuando acabe el Motomami World Tour, volverá al estudio para dar forma a su próximo proyecto discográfico.

“Creo que ahora mismo es el momento de volver al estudio, de hacer nueva música… dependerá también del tipo de espectáculo que haga más adelante. El espectáculo que quiera hacer también determinará mucho cómo me plantearé todo”, afirma la intérprete de Saoko al citado medio de comunicación.

No obstante, ha admitido que un pequeño descanso también forma parte de sus planes, uno que tendría más que merecido. “Me gustaría tener un momento para poder leer, para poder ver películas, para poder tomármelo con más calma. Pero tengo ganas de volver al estudio. Tengo muchas ideas ya, siempre voy teniendo ideas y las voy guardando en unas notitas y tengo ganas ya de sacarlas”, concluyó.