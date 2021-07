Rosa Benito acudió al ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’, programa presentado por Sonsoles Ónega, tan solo unas horas después de conocerse el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’. La que fuera cuñada de Rocío Jurado ha tenido una reacción de lo más sorprendente, y es que ha querido opinar de esta nueva etapa que su sobrina está a punto de comenzar.

Lo que es un hecho es que, para bien o para mal, Rosa Benito siempre ha dado a conocer lo que piensa. No solamente con este fichaje, sino también con la emisión de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’. La colaboradora de televisión ha querido expresarse y, sobre todo, desvelar lo que realmente piensa de este fichaje.

Rosa Benito ha querido pasar bastante de puntillas por este tema, referente al nuevo trabajo de su sobrina. Todo ello a pesar de que sea un soplo de aire fresco para Rocío Carrasco con el que deja claro que, ahora que está mejor, quiso dar un paso más allá en su vida. A pesar de que no le guste esta decisión, la colaboradora deja claro que, si se encuentra con ella por los pasillos, la saludará.

Rosa Benito revela lo que haría si se encontrara con Rocío Carrasco en los pasillos de @telecincoes 💥 #YaEsMediodía774 https://t.co/lG0c2e0Dno — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) July 6, 2021

“Si nos cruzamos yo le diré ‘hola’, claro que sí. ¿Por qué no?”, aseguró Rosa Benito tanto a Sonsoles Ónega como al resto de compañeros de ‘Ya es mediodía’. De esta manera, dejaba claro que no iba a aprovechar ese tipo de ocasiones para aclarar ningún tema que tuvieran pendiente o, incluso, propiciar algún acercamiento.

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha dado su opinión sobre qué ocurriría si Rocío Carrasco y Rocío Flores se encuentran en los pasillos de Mediaset. “Yo creo que con Rocío Flores no se cruza, son horarios distintos”, aseguró la ex mujer de Amador Mohedano, restando importancia al asunto.

No es ningún secreto que Rosa Benito no guarda un buen recuerdo de ‘Sálvame’, programa del que terminó marchándose tras varias polémicas. A pesar de todo, muchos eran los que esperaban una reacción algo más positiva por parte de la colaboradora, sobre todo porque esta decisión supone que su sobrina, finalmente, ha querido tomar las riendas de su vida. Por lo tanto, queda claro que Rosa Benito ha preferido marcar distancia y no mojarse más de lo justo y necesario.