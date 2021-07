El pasado lunes, ‘Sálvame’ dio una de las sorpresas más impactantes de los últimos tiempos: Rocío Carrasco fichaba por el programa de Mediaset. Bien es cierto que la protagonista no quiso dar muchos más detalles al respecto, dejando claro que este miércoles 7 de julio desvelaría qué papel tendría en el programa. Como era de esperar, teníamos ganas de saber la reacción de su hija Rocío Flores.

No ha tardado en llegar y, en efecto, ha sido a través de sus historias de Instagram. No ha sido a través de una imagen suya o de un vídeo, sino con la publicación de una profunda frase con la que ha querido dar su opinión al respecto: “Abrazada todo lo que te haga sentir que el mundo no es un lugar tan gris”.

Este mensaje llegó justo después de que Rocío Carrasco, su madre, anunciara en ‘Sálvame’ que acababa de fichar por el programa. De esta manera, existe la remota posibilidad de que la hija de Rocío Jurado se encuentre por los pasillos de Mediaset con Rocío Flores, pero también con Olga Moreno al ser concursante de ‘Supervivientes 2021’.

Respecto a este asunto, Rocío Carrasco quiso responder a esa pregunta antes de dar esa esperada información que llegará este miércoles. En un primer momento, la protagonista de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’ dejó claro que “yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo de seguir para delante”.

Por si fuera poco, Rocío Carrasco dejó claro en todo momento que su fichaje por ‘Sálvame’ tiene un objetivo: “Que las cosas aporten y que no resten”. Por lo tanto, quiere empezar una nueva etapa en su vida y, para ello, también tiene que hacerlo en el ámbito laboral. Es un hecho que está feliz y muy ilusionada, ¡y eso es realmente lo que importa!

Eso sí, cabe destacar que Rocío Carrasco llega al programa en el que, hace tan solo unos meses, Antonio David Flores fue despedido de manera fulminante. Y todo tras la emisión del primer episodio de ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’. ¿Cuál será la reacción del ex colaborador? ¿Hará algún comentario más Rocío Flores en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ o ‘El programa del verano? ¡Solamente el tiempo lo dirá!