Rocío Flores se ha pronunciado sobre los posibles rumores de boda de Antonio David Flores y Marta Riesco. La colaboradora se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar de todas las polémicas que la rodean.

La hija de Rocío Flores debutaba en el día de ayer como tertuliana en ‘Ya son las ocho’, sin embargo, antes acudió a su cita habitual en el programa de las mañanas de Telecinco. La joven se ha sentado para comentar las últimas informaciones que se han publicado sobre su familia.

Concretamente, Rocío Flores ha reaccionado a los posibles rumores de boda de su padre, Antonio David Flores, junto a la periodista Marta Riesco. El primer colaborador en preguntar a la joven ha sido Alessandro Lecquio sobre este tema. «Se comenta que Marta le ha pedido el pack completo. Es decir, boda e hijos. ¿Tú como lo ves?», comentó el italiano.

Rocío Flores habla sobre la posible boda de su padre: «Que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero creo que no es el momento» #AR24M

https://t.co/CDFV6PqpDD — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 24, 2022

La hija de Rocío Carrasco no se ha mantenido al margen y ha respondido a su compañero que «cada uno haga con su vida lo que quiera. Mi opinión personal es que no es el momento, pero no soy yo la que tiene que decidir cuándo es el momento en la vida de los demás» empieza explicando la influencer.

Sobre su presencia en este gran evento, Rocío Flores ha querido dejar claro que aún no lo sabe. «De momento espero que no se casen ahora mismo. No creo que se casen de hoy para mañana», ha insistido la ex concursante de ‘Supervivientes’. Durante su intervención en el programa, la malagueña ha querido aprovechar esta ocasión para defender su felicitación a Antonio David Flores por el día del Padre.

La joven ha explicado a sus compañeros el por qué llamó héroe a su progenitor en la felicitación publicada en Instagram. «Es la única persona que ha estado ahí desde que nací y que nunca me ha soltado de la mano. A pesar de que le parezca bien a la gente, o no os parezca bien, para mí es mi héroe y estoy en mi derecho de decirlo», concluyó la influencer.