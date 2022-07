Rocío Carrasco desvela el único motivo por el que Rocío Jurado no se separó de Ortega Cano

En el nombre de Rocío está volviendo a dejar numerosos titulares, de eso no cabe duda. Rocío Carrasco ya avisaba que hablaría largo y tendido de todos los temas que siempre han estado salpicados por la polémica en su familia, siendo la boda de Rocío Jurado con José Ortega Cano uno de ellos.

Tal y como ha desvelado en el nuevo capítulo de su docuserie, Rocío cree que la boda de su madre con el torero no debió llevarse a cabo. Y es que, aunque dicho día reinó la felicidad y la alegría, el desenlace del matrimonio no fue el esperado. Por ello, ha roto su silencio y ha explicado el motivo por el que la cantante no llegó a separarse nunca de Ortega Cano.

Capítulo 4: ‘En el nombre de Pedro (Parte 2)’

«El día que ella se casa estábamos dentro de la Yerbabuena, se abrió la puerta del dormitorio de mi madre y cuando la vi vestida de blanco me di el lote de llorar más grande que se ha dado un ser humano. Yo no quería verla infeliz, no quería verla sufrir, me parecía que no se lo merecía, que era una mujer que lo había dado todo y que no se merecía las situaciones que se generaban», comenzó explicando, visiblemente emocionada.

«Lo han vivido junto conmigo, incluso más que yo. Por situaciones como tales ella decide un día ‘no puedo más, me voy a separar’… Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado que era mi madre. Ha llegado el momento de explicar por qué», declara. Palabras con las que Rocío Carrasco ha querido dejar claro que su madre vivió muchos momentos de infelicidad en su segundo matrimonio.

«Ortega le recrimina su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado», confiesa Rocío. «Ella se imaginaba una cosa y luego no fue así. No todo es siempre como una cree, espera o en lo que uno deposita su ilusión… No siempre es lo que uno espera», agregó. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.