Este miércoles, Rocío Carrasco sorprendió a los espectadores de ‘Sálvame’ al intervenir en directo desde Sevilla. Esa ha sido la ciudad escogida para reaparecer en público. No solamente ha estado arropada por Fidel Albiac, su marido, sino también por Antonio Canales a pesar de negar esa amistad en ‘Supervivientes 2021’.

La protagonista de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ha querido dejar a un lado cualquier tipo de polémica, sobre todo desde que dio el paso de hacer la exitosa docuserie. Así pues Rocío Carrasco, quien se encontraba en la presentación de ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’ que se celebrará el 11 de mayo en el Estadio de La Cartuja, se ha pronunciado sobre diversas cuestiones de la actualidad.

Pero siempre tirando de esas elegantes indirectas que tantísimo le caracterizan. Una de ellas ha ido, cómo no, para su hija Rocío Flores. A pesar de que está inmersa en ese nuevo concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebrará en Sevilla, Carrasco es consciente de que hay una gran expectación ante la llegada de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de su docuserie.

Rocío Carrasco, sobre la no separación de Antonio David y Olga: «Obedece a algún tipo de estrategia para el juicio» https://t.co/vjnlIooblF — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 27, 2022

Entre estas indirectas que ha lanzado en ‘Sálvame’, encontramos una advertencia que hace a Rocío Flores. Eso sí, Rocío Carrasco no ha dudado en recordar que prometió mantener al margen a su hija. Es algo que va a cumplir pese a quien le pese. A pesar de todo, y tras lo sucedido en la familia Flores, ha sido muy contundente.

“No te lo creas”, aseguró Rocío Carrasco, sin querer muchos más detalles. Un mensaje de lo más conciso pero, desde luego, ¡muy contundente! De esta manera, la hija de Rocío Jurado recordó algo a sus compañeros: “Dije en su día que la iba a dejar al margen y no seré yo la que falte a esto”. Unas palabras que provocaron que sus compañeros aplaudieran su decisión.

Lejos de que todo quede ahí, la protagonista de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva quiso ir más allá’: “Para que todo el mundo me entienda, es que esas declaraciones duran cinco minutos”, asegura, respecto a la crítica de Rocío Flores a su padre en ‘El programa de Ana Rosa’. Finalmente, sentencia de esta manera: “No soy quién para decir lo que hay que hacer, yo no me creería ese momento”.