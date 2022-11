Rocío Carrasco, sobre Gloria Camila: «Me mata que me llame mala madre»

Como cada lunes, Telecinco emitió el pasado 7 de noviembre una nueva entrega de En el nombre de Rocío. Entre otros temas, Rocío Carrasco ha hablado de su hermana Gloria Camila por primera vez en un fragmento inédito del programa.

La hija de Rocío Jurado dice que lo que más le duele es que se le llame mala madre, cosa que Gloria Camila ha hecho hasta en varias ocasiones. “Me mata cuando dice que soy mala madre. Me mata porque cuando ella lo dijo en un primer momento era una niña que era muy joven y estaba viviendo también otra situación como la entrada de su padre en prisión y entonces hasta ese momento incluso podría no tenérselo en cuenta, aunque me mató igualmente”, confiesa.

“Pero cuando una niña que ya es una mujer sigue con la misma cantinela y sigue con la misma intención de herir habiendo visto toda la historia que yo he vivido me caben dos opciones, una que no haya entendido nada y otra que lo haya entendido y lo haya visto y no le importe nada”, ha asegurado resignadamente Rocío Carrasco.

A la pregunta de “¿Tú quieres a tu hermana Gloria Camila?”, la presentadora y colaboradora no dudó un solo segundo en contestar: “Yo quiero a esa niña que yo recuerdo. A la Gloria esa que me daba tirones del pelo y me volvía medio loca. Yo si fuera ella recapacitaría. Rebobinaría y vería las cosas que he hecho y he dicho y a lo mejor así hasta llega a una conclusión certera”.

Además, Rocío Carrasco no le pide que tenga en cuenta ya solo su dolor, sino también el de su madre. Asegura que Gloria siempre fue consciente del dolor de “la más grande”. “Ella ha vivido el sufrimiento de su madre ocasionado por una persona y ella no ha tenido consideración con ese sufrimiento y esa persona ha estado viviendo en su casa”, contaba refiriéndose a la actitud a veces dañina de Ortega Cano hacia Rocío Jurado. “Debería ponerse en el papel de su madre”, ha finiquitado Carrasco.