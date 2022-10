Rocío Carrasco, entre lágrimas en su noche más complicada en ‘En el nombre de Rocío’

Rocío Carrasco se ha enfrentado a muchos episodios difíciles en su vida y en televisión. Sin embargo, es la primera vez en esta nueva etapa en la que la protagonista de En el nombre de Rocío aparece tan descompuesta de cara al público.

La pasada noche acudía al programa de Telecinco José María Franco, exchófer de Rocío Jurado, para tener un cara a cara con Rocío Carrasco. Jorge Javier ya avisaba de que esta visita podía afectar mucho a Rocío y de hecho así fue. “Yo fui manipulado por el ser, pero quiero pedirle disculpas a Rocío Carrasco. Se las merece”, decía José María al presentador. Al oír estas palabras incluso sin entrar este a plató, Carrasco se derrumbó.

“Yo he tenido conocimiento hace algunos meses ya de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas y me he dado cuenta de que igual soy menos fuerte de lo que me pensaba”, confesaba visiblemente afectada la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco se derrumba momentos antes de enfrentarse a uno de sus mayores fantasmas del pasado, José María Franco #EnElNombreDeRocío8 https://t.co/dTl6mFY4mZ — En el nombre de Rocío (@rocioenelnombre) October 25, 2022

“El hecho de verlo me produce mucho dolor, me acuerdo de muchísimas palabras y de muchas cosas. Además, si José María Franco decía cosas por boca del ser que se sabía que eran mentira, mi madre sufría”, contaba Rocío. Ahora que el exchófer está libre de la manipulación de Antonio David, asegura que acudirá a un juez a contar el mismo testimonio que dio anoche plató. Además, como gesto para potenciar su credibilidad, ha acudido gratis al plató de En el nombre de Rocío.

Así era la presentación de Jorge Javier sobre el exchófer: “José María Franco viene dispuesto a relatar cómo y cuándo al ser le tocaban los hijos era él quien se quedaba con los hijos”. El presentador continuó adelantando más detalles sobre lo que se iba a contar allí esa noche: “José María ha presenciado episodios de maltrato del ser hacia Rocío Carrasco que esta noche va a relatar y atención porque también va a contar cómo sabe que su hijo no está bien físicamente porque tiene una lesión en el brazo, le entregan a Rocío Carrasco al niño con el brazo roto y según cuenta Rocío Carrasco, su hija le dice ‘Papá dijo que ya le llevarías tú al médico’. El niño con el brazo roto”.

Este cara a cara entre José María Franco y Rocío Carrasco ha marcado un antes y un después en el rumbo tanto del programa En el nombre de Rocío como en la propia vida de la hija de Rocío Jurado.