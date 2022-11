Rocío Carrasco: inesperadas palabras dedicadas a la hija de Ana María Aldón

Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, ha querido dedicar unas palabras a Ana María Aldón. Pero eso no es lo que más sorprendió, ya que también quiso enviarle un sorprendente mensaje a Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón.

Ana María Aldón se ha convertido en una de las personas del momento tras anunciar su separación con José Ortega Cano. La diseñadora se encuentra en un momento complicado de su vida al haber sido acusada duramente de estar aprovechándose del que pronto será su exmarido.

Rocío Carrasco habló por primera vez sobre esta situación: “Con Ana María he coincidido una vez. Creo que su sufrimiento no tiene nada que ver con el de mi madre, gracias a Dios, no tiene nada que ver”, comentaba la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, lejos de criticar o acusar a la diseñadora, Rocío Carrasco entendió su dolor y le mandó muchos ánimos.

Rocío Carrasco: a mi lo que más me gusta de Gema es que defiende con uñas y dientes a su madre que me parece lo esencial y lo primordial. Léelo como quieras pero es la realidad #APOYOROCÍO31O pic.twitter.com/YMIs6C2z69 — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) October 31, 2022

“Yo me compadezco de cualquier dolor de personas que hayan sufrido, tengo corazón y el sufrimiento me duele a mi también”, expresaba la hija de Rocío Jurado en la entrega de premios hacia su padre Pedro Carrasco.

Aunque tampoco dudó en mostrar su opinión sobre Gema, hija de Ana María Aldón: “Lo que más me gusta de Gema es que defiende con uñas y dientes a su madre que es lo esencial y lo primordial. Léelo como quieras, es la realidad”, aseguraba ante una dudosa indirecta hacia su hija Rocío Flores con quien apenas tiene relación.

Gema Aldón se ha pronunciado sobre la separación de su madre y la polémica entrevista que dio en @salvameoficial https://t.co/b5Q1uWVHEu — Telecinco (@telecincoes) October 28, 2022

Gema Aldón ha defendido siempre a su madre por encima de todo y de todos, especialmente de los ataques a los que ha sido sometida en los últimos meses: “He visto a mi madre muy malita y a mi hermano mal también, y me lo he comido yo. Y cuando estaba muy muy mal se tenía que tomar una pastilla”, explicaba a los colaboradores de Sálvame el pasado viernes.

La hija de Ana María Aldón aseguraba que José Ortega Cano nunca se ha portado mal con ella, aunque si se ha mostrado muy disgustada ante lo que está viviendo: “Llevo 10 años en mi casa calladita escuchando como se habla de mi madre. Ya está bien. Estoy muy enfadada porque ahora Gloria Camila está en una mala etapa y todo el mundo dice pobre Gloria, pero cuando mi madre no quería levantarse ni para comer nadie decía eso”.