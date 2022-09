Rocío Carrasco asegura que Rocío Jurado “compró fotos comprometedoras” de Ortega Cano

Rocío Carrasco se ha vuelto a sincerar en el último episodio de En el nombre de Rocío. Un episodio en el que ha dado detalles hasta ahora desconocidos, en esta ocasión sobre José Ortega Cano, centrándose en como fue la relación del diestro con su madre, una relación que ella consideró «tóxica».

«Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho. José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente», dijo sobre el matrimonio de su madre con el diestro.

De esta forma, la hija de la más grande se ha vuelto a sincerar sobre el matrimonio de su madre y de José Ortega Cano. Así pues, ha dado detalles hasta ahora desconocidos de lo que ella vivió desde que se conocieron hasta que su madre falleció tras una dura batalla contra el cáncer.

Rocío Carrasco responde a las palabras de Ortega Cano: «Se permite el lujo de criticar y no tiene ningún tipo de pudor a la hora de contar que su mujer tuvo un aborto» 🌹 #EnElNombreDeRocío2 https://t.co/DugpJjqexq — Telecinco (@telecincoes) September 13, 2022

«Mi madre era una mujer que lo había dado todo en esa relación. No se merecía las situaciones que se generaban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices», ha señalado en el último capítulo de la serie Rocío Carrasco.

A raíz de esas palabras, Rocío dio detalles de por que cree que esa relación era tóxica: «El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti. Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica. Ella conoce lo que es José Ortega Cano. Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer».

Además, señaló que: «Mi madre compró fotos de Ortega Cano para protegerle. No te voy a decir qué, cómo ni por qué. Es algo que ella me cuenta a mí. No voy a entrar ahí porque, a las alturas en las que estamos, es innecesario», expresando que eran unas «fotos comprometedoras» del torero para impedir que vieran la luz.