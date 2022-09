‘En el nombre de Rocío’: se confirma la nueva fecha de emisión

Desde el pasado martes 6 de septiembre, ‘En el nombre de Rocío’ comenzó a emitirse en abierto en Telecinco, un importante paso al frente por el que Rocío Carrasco ha vuelto a liberarse con el objetivo de desenmascarar a su familia más mediática.

Tras el último episodio emitido en la cadena, la hija de Rocío Jurado advirtió a Raquel Mosquera sobre los trofeos de su padre, Pedro Carrasco: «Ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer a partir de hoy con los trofeos de mi padre. Ten cuidado porque te los voy a pedir judicialmente. Ya te los he pedido delante de todo el mundo… Solo le quiero decir que tenga cuidado a partir de hoy de lo que vaya a hacer y del uso que vaya a hacer de esos trofeos, ya no dirás que no te los he pedido. Dámelos, te doy la oportunidad, y si no te los pediré judicialmente».

Sin embargo, Mediaset ha vuelto a llevar a cabo un cambio en su programación y la segunda parte de la docuserie pasará a verse los lunes.

A partir del próximo 12 de septiembre, ‘En el nombre de Rocío empieza a emitirse los lunes a las 22:00 horas. Esta decisión ha provocado una nueva reorganización de horarios.

‘Pesadilla en el Paraíso’ pasa a los martes con un resumen de 50 minutos liderado por Lara Álvarez y justo después ‘Got Talent’, la nueva temporada que ya ha dejado grandes sorpresas y actuaciones a los miembros del jurado, entre los que se encuentran Paula Echevarría, Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez. Además, se siguen manteniendo las galas de ‘Pesadilla en el Paraíso’ los jueves y domingos presentadas por Carlos Sobera, viernes el ‘Deluxe’ y sábado ‘Déjate querer’ con Toñi Moreno.