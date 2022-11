Ana María Aldón sorprende en ‘Fiesta’ con un dardo envenenado a Gloria Camila

Tras la salida de Gloria Camila de Pesadilla en el paraíso, se ha encontrado con muchas polémicas a su alrededor. En primer lugar, está la separación de su padre José Ortega Cano con Ana María Aldón, aunque también le han afectado mucho las duras declaraciones que tuvo Rocío Carrasco hacia su padre. Por todo ello, tomó la decisión de alejarse de todo el foco mediático y cuidar de su salud mental.

En el programa Fiesta presentado por Emma García, los colaboradores y la presentadora se preocupaban mucho sobre el estado de salud de Gloria Camila: “¿Cómo está?, porque está retirada de los medios, curándose, tratándose, superando todas estas situaciones y muchos dicen que está perdiendo mucho dinero al no poder trabajar”. Ante estas palabras, Ana María Aldón hizo un comentario que dejó a todo el plató boquiabierto.

“Ella se ha tomado ese parón profesional porque se lo puede permitir, pero dejar así de trabajar no es algo que todo el mundo se pueda permitir, yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar, yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar y como yo muchísima gente”, apuntaba Ana María Aldón sobre la hija de su exmarido.

Los colaboradores del programa le echaban en cara lo que había dicho, comentándole que ella acaba de salir de un reality y seguramente tenga el dinero necesario para poder tomarse un parón y cuidar de su salud mental. Para ellos, la salud es más importante que todo lo demás. Además, hay que recordar que Gloria Camila solo ha dejado por el momento la televisión, pero no las redes sociales, ni sus eventos como influencer.

“Son muchos temas espinosos que hay que venir aquí sentarse en la silla y hablar. No debo tener relación con alguien que tampoco quiere tenerla conmigo, no vamos a obligar a nadie a hacer algo que no quiere”, expresaba la diseñadora acerca de su relación con la hija de su ya exmarido.