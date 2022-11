Ortega Cano estalla tras las continuas insinuaciones: «Me quiero ir del país»

Durante la emisión del programa Fiesta, presentado por Emma García, hicieron un breve repaso sobre declaraciones que diferentes personas habían hecho acerca de José Ortega Cano en el último episodio de En el nombre de Rocío.

El que más llamó la atención fue el de la propia Rocío Carrasco quien aseguraba que su madre, Rocío Jurado, tuvo que ponerse un candado en la puerta de la habitación por miedo a lo que pudiese hacer José Ortega Cano.

José Ortega Cano estalla con las últimas confesiones de Rocío Carrasco: “Voy a la policía”. Fuente: (europapress) pic.twitter.com/hPqrEGDom8 — ES24 (@Es24Espana) October 18, 2022

El periodista Carlos Fernando, comentaba en el documental anteriormente mencionado que habían visto a José Ortega Cano por los barrios de Chueca, comentario que no sentó nada bien a su todavía mujer Ana María Aldón, quién salió en su defensa: “Yo no visualizo a mi marido en Chueca, no lo visualizo de ninguna manera, ni con su forma de ser, ni sus actitudes… yo no lo visualizo, ni por Chueca ni por ningún sitio en actitudes que este señor quiere dar a entender”, expresaba la ex mujer del torero.

Mientras el programa trataba este tema tan controvertido, José Ortega Cano llamaba por teléfono a la colaboradora Beatriz Cortázar: “Está muy enfadado, me dice que él respeta a todo el mundo, sea de la sexualidad que sea, pero que él no lo es. Está harto, estaba muy nervioso, dice que siempre es un ataque contra él”, relataba la periodista Beatriz Cortázar.

Ortega Cano estalla en ‘Fiesta’ tras insinuar que estuvo en Chueca: “Me quiero ir ya de este país”. #FiestaT5 https://t.co/RnbrMVSFEk — TelevisiónLV (@TelevisionLV) November 2, 2022

Pero no todo quedaba ahí, José Ortega Cano le dijo a la periodista que se quería ir del país porque no podía más: “Me quiero ir ya de este país, es que no puedo más. Me he encontrado a un hombre muy harto y desesperado, ya no puede más”, explicaba Beatriz.

Ana María Aldón se mostró molesta al no haber sido la persona que había elegido Ortega Cano para hablar de como se sentía: “Si no hubiese estado Beatriz quizá me hubiese llamado a mí, pero como está para que me va a llamar a mí”, decía con cierta ironía en sus palabras.