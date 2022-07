Roberto Leal se sinceró sobre el peso de la fama en su visita al programa de radio Hoy por Hoy. El presentador de Pasapalabra cuenta con una dilatada trayectoria profesional de más de 20 años en televisión, no obstante, a pesar de ser actualmente uno de los presentadores más exitosos de nuestro país, asegura que ha conducido programas que “no ha visto nadie”.

“La gente considera que eres parte de su familia. Hago una vida bastante normal, la popularidad bien llevada es bonita. Lo mismo me pide una foto un niño que una abuela y eso dice mucho del éxito de ‘Pasapalabra”, aseguraba el carismático presentador.

Y añadió: “Hay cosas que me han pedido que no se pueden hacer en plena calle y que no se pueden contar, pero lo que más me suelen pedir son los audios. Vivimos en una sociedad que va tan deprisa que ya no quieren ni fotos. Y el autógrafo ya es efímero».

«De momento no hago podcast, hago audios”, relataba el presentador entre risas, asegurando, que lo mismo felicita bodas, bautizos, cumpleaños o manda saludos a quien se lo piden. “Esto es así”, aseguraba durante su entrevista en el programa Hoy por Hoy.

Roberto Leal también explicó que a pesar del éxito, no se le ha subido la fama a la cabeza. “Ahora tengo la suerte de hacer programas que funcionan bien, pero me ha llegado en una etapa con una familia y eso te pone los pies en el suelo y te ayuda a mantener la normalidad a pesar de saber, y no es falsa modestia, que te está yendo bien y que estás en un momento dulce. Ojalá dure mucho tiempo, pero no creo en presumir o hacer gala de que el éxito es cosa tuya”, zanjaba.