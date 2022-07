‘Pasapalabra’ | Orestes, en shock por este fallo en ‘El Rosco’: «Ha sido por estudiar demasiado»

Pasapalabra, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito cosecha en nuestro país. Tarde tras tarde, los concursantes e invitados muestran la mejor versión de sí mismos para conseguir su objetivo común: entretener y hacer disfrutar a los espectadores.

El pasado miércoles 6 de julio pudimos comprobar, de primera mano, que Rafa se ha convertido en un gran rival para Orestes. El andaluz consiguió superarse, una tarde más, en El Rosco de Pasapalabra. Tanto es así que terminó haciendo que el burgalés, en el próximo programa, tuviera que enfrentarse a la temida Silla Azul.

Después de un programa de lo más intenso, pudimos disfrutar del siempre espectacular Rosco. El primero en comenzar fue Orestes, que contaba nada más y nada menos que con 147 segundos acumulados. El burgalés tuvo que responder a todas y cada una de las preguntas que le iba formulando Roberto Leal.

¡Duelo de alta tensión entre Orestes y Rafa! 💥 ¿Quién habrá ganado? 🤔 #Pasapalabra554 https://t.co/RIr1rbUEJF — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 6, 2022

A pesar de los esfuerzos, no pudo empezar la prueba de peor manera. Y es que el primero de los errores llegó con la letra F. El presentador de Antena 3 hizo la siguiente pregunta: “Nombre del teólogo y erudito bizantino que fue patriarca de Constantinopla en el siglo IX y se enfrentó al papa Nicolás I”.

El de Castilla y León respondió con contundencia la siguiente palabra: “Flaviano”. Un error garrafal que sintió hasta Roberto Leal, cuando le hizo saber la respuesta correcta: “La correcta era Focio”. El concursante de Pasapalabra se sinceró: “Ha sido por estudiar demasiado. La respuesta de Focio la tenía mirada desde hace mucho tiempo y si me llegas a preguntar esto hace un mes, habría dicho Focio porque no tenía otro. Estoy que me subo por las paredes”.

Tras haber acertado cinco letras pero haber cometido este error, el turno pasó a Rafa que jugaba con 143 segundos. El sevillano, precisamente, se encargó de completar esa primera vuelta con un total de 20 aciertos, con 34 segundos todavía por delante y ni un solo error. El burgalés terminó la primera vuelta con 21 aciertos, pero 3 errores. Por lo tanto, no había posibilidad de vencer a Rafa y librarse de la temida Silla Azul.