Supersubmarina sorprende con sus respuestas a las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’

Aunque no han vuelto a los escenarios, los miembros del grupo Supersubmarina están de regreso a los medios gracias a la publicación del libro Algo que sirva como luz, donde cuentan qué ha pasado en sus vidas desde que en 2016 sufrieron un accidente que paró en seco sus vidas. Como no podía ser de otra manera, la banda ha respondido a las preguntas clásicas de La Resistencia a sus invitados sobre el dinero en el banco y las relaciones sexuales.

Aunque no hay fecha para un posible regreso a los conciertos y a grabar discos por culpa de las complicadas lesiones que muchos de ellos arrastran desde el accidente, los jienenses han dejado claro que su objetivo es volver en algún momento a entrar en un estudio de grabación. Algo que está más cerca, pero que todavía tardará en pasar debido a los problemas que todavía arrastra Chino, el cantante.

La charla ha comenzado con Broncano recordando que su relación con los músicos comenzó en el año 2009, cuando todavía no eran conocidos y ni habían sacado su primer disco. El presentador, reconocido fan del indie español, les vio por primera vez en un concierto en Salamanca en una sala pequeña, donde incluso pudo estar con ellos de fiesta después.

Desde entonces tienen una bonita amistas, por lo que esta visita a La Resistencia era muy especial, ya que el grupo -de no ser por su accidente- hubiera pasado por el programa en varias ocasiones en condiciones normales.

Supersubmarina se enfrenta a las preguntas clásicas de La Resistencia

Con esta confianza, David no ha tenido ningún tipo de reparo en preguntarles abiertamente cómo es su vida ahora y, especialmente, por sus preguntas clásicas que hace a todos los invitados. Juanca ha sido el primero en hablar del tema, reconociendo que está «jodi** en las dos cosas», tanto en el dinero como en el sexo.

Todo tiene una explicación, ya que su pareja está embarazada de siete meses, lo que limita las relaciones sexuales; mientras que en el trabajo no está pasando un buen momento después de que a ella no le renovasen el contrato, mientras que él tiene un sueldo normal, lejos de cuando disfrutaban del éxito en la música. El presentado no ha dudado en lanzarle que está viviendo «la primavera de las pajas».

Pope siguió respondiendo, aunque no le ha ido mucho mejor que a su compañero: «Poco y menos en cualquiera de las dos». «Del dinero puedo hablar poco, soy autónomo y tengo más en la calle que en mi cuenta corriente», ha dicho, mientras que la parte sexual ha preferido dejarlo en que no se queja, pero sin dar demasiados detalles.

Jaime ha querido guardarse datos sobre la pregunta de las relaciones sexuales para no perjudicar a su novia, que es profesora de infantil en un colegio de Sevilla: «Demasiado tengo ya con que 40 niños se hayan enterado de que la maestra tiene novio». Sobre el dinero, aunque no ha dado cantidades, ha confesado que desde hace ocho años está «parado, pero recibiendo dinero por indemnizaciones», gracias a lo que tiene «dinerillo ahorrado», aunque sin decir cuánto.

Siempre pasa lo mismo en todos los grupos, el cantante es el que más folla. #LaResistencia pic.twitter.com/KAwZcLlPet — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 7, 2024

José, más conocido como Chino, es el cantante del grupo y el que peor parado salió del accidente, tanto que ha tenido que aprender a hablar y a caminar de nuevo, por eso su respuesta ha sido una de las más esperadas. «Intentamos uno a la semana, por lo menos», ha dicho señalando a su pareja, que estaba entre el público. No ha parado ahí, ya que ha querido dejar claro que lo normal es «entre tres y cinco» al mes, una cantidad con la que se encuentra «contento».

Sobre el dinero prefirió no hablar, pero debido a que ha sido el que más limitaciones y lesiones ha sufrido se puede esperar que tenga algún tipo de pensión de incapacidad, además de la indemnización por el seguro.