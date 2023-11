‘La Resistencia’: Manuel Turizo sorprende a David Broncano al regalarle un juguete sexual

El pasado martes 7 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Resistencia, presentado por David Broncano, en Movistar Plus+. De esta manera, fuimos testigos de cómo el invitado era nada más y nada menos que Manuel Turizo. El artista colombiano, entre otras cuestiones, se sinceró sobre su nominación a los Latin AMAs.

Por si fuera poco, hace tan solo unas semanas, el cantante llegó a recibir hasta 12 Discos de Platino por La Bachata y otros 5 Discos de Platino por El Merengue. Sin duda, con el paso de los años, ha llegado a hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Está marcando un antes y un después!

De esta forma, el pasado martes, no solamente hablaron de este éxito sino que Manuel Turizo quiso aprovechar su visita para sorprender, como nunca, a David Broncano. Lo hizo con un regalo que, desde luego, dejó impactado y sin palabras al presentador de La Resistencia. ¡Y no es para menos!

A este programa hay que venir con todos los sentidos en alerta. Casi, joder, CASI. Se nota que @ManuelTurizoMTZ no es la primera vez que viene. pic.twitter.com/8YGdp8cKRE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 8, 2023

Todo comenzó cuando el cantante colombiano le hizo saber que le había traído un detalle. David se alegró mucho: «La otra vez que viniste me trajiste una camiseta que me la he puesto un montón». Acto seguido, el presentador de La Resistencia comenzó a abrir el regalo, cuando se dio cuenta de que se trataba de nada más y nada menos que un juguete sexual.

Al ver su cara de sorpresa, Grison no tardó en romper el hielo con una pregunta: «¿Eso te lo vas a poner tanto como la camiseta?», provocando que el público arrancase a aplaudir. «Yo le doy uso a esto… es como tener una ayuda», espetó Broncano, haciendo reír al invitado de la noche del martes.

Lejos de que todo quede ahí, el cantante aprovechó la ocasión para hacer una reflexión: «Hay hombres que se acomplejan por lo que tienen, pero no pasa nada, eso vibra y nosotros no». El presentador respondió: «Te refieres a que también uno puede satisfacerse…» Fue entonces cuando Manuel Turizo sentenció de la siguiente manera: «A mí no me gusta meterme cosas por el culo, pero si a ti sí… yo lo respeto».