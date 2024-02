«Es infalible»: Malena Alterio sorprende en ‘La Resistencia’ al dar a conocer su truco sexual

Cuando un invitado acude a La Resistencia ya sabe a lo que se tendrá que enfrentar, pero Malena Alterio seguro que no esperaba celebrar así su reciente triunfo en los premios Goya. La actriz ha tenido que desvelar su truco sexual ante los espectadores de Movistar Plus+.

La actriz se ha ganado el cariño de millones de españoles gracias a su papel de Belén en la serie en Aquí no hay quien viva y en películas como Al final del camino, donde volvió a trabajar con Fernando Tejero. Con el paso de los años ha seguido triunfando en la comedia, hasta que en 2024, por fin, ha recibido uno de los mayores premios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Malena Alterio (@malenaalteriooficial)

La noche ha comenzado con celebración, la que ella no pudo tener tras la ceremonia porque solo unas horas después tenía que acudir a cumplir con su trabajo. Sin pasar por la fiesta de celebración se fue a Pamplona, donde tenía que función de la obra Los amigos de ellos dos.

Broncano ha querido brindar, pero también ha desvelado que su mánager le ha dejado tener ‘el cabezón’ (como se llama coloquialmente al premio) con la condición de que no lo rompiesen. La invitada también lo ha pedido, por lo que ha tardado en salir ante el público.

De la forma menos glamourosa posible, metido en una bolsa de plástico de un supermercado, ha llegado a sus manos: «No tenía otra cosa», reconocía Malena. Pese a todo, la actriz ha enseñado orgullosa el premio y se lo ha dejado al presentador, que le ha quitado hierro al asunto dejando claro que es muy «recio» y no se podía romper.

Malena Alterio contesta a las preguntas de La Resistencia

Pese a ser toda una ganadora de un premio así, no se ha librado de contestar a las preguntas clásicas y de tener que contar cómo ha sido su actividad sexual en los últimos 30 días. Tras aclararle que la masturbación tiene una puntuación de 0’2 puntos, la actriz ha repetido «0’2» durante varias veces, levantando las risas del plató.

No sé cuántas, ha reconocido, a lo que el conductor ha querido apuntar que «relaja». «Entre los Goya, el Forqué… ha sido un mes que me he tenido que tranquilizar mucho», por eso no ha tenido tiempo de tener relaciones y ha estado centrada en todo momento en su trabajo.

Ha sido un mes muy de CERO CON DOS para Malena La tranquilidad es lo que más se busca, sí. pic.twitter.com/dfL8GQ0tFN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 12, 2024

Una vez terminada la temporada de premios ha prometido que su próximo objetivo es mejorar esos números, por lo que encara la primavera con muchas ganar. «No hay que irse con cualquiera, pero uno se relaja», ha admitido.