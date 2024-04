La Resistencia continúa recibiendo a grandes invitados en su teatro mientras su futuro se decide con un posible salto a TVE. En la noche del miércoles fueron los jueces de MasterChef -que podrían ser compañeros de de cadena de Broncano la próxima temporada- lo que se enfrentaron a las clásicas preguntas del sexo y del dinero.

Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez han acudido para hablar de esta nueva temporada del programa de cocina que arrancó el pasado lunes como líder de audiencia. Tras hablar de las pruebas y de los concursantes, llegó el momento más esperado de la noche.

El primero en constar ha sido Jordi Cruz, que ha dado algunos datos sobre su vida privada. «En el banco tengo lo justo para pagar la hipoteca y hace un mes que no echo un cohete», así respondió. Hay que recordar que el chef fue padre el pasado mes de agosto de Noah, su primer hijo junto a la arquitecta Rebecca Lima, su pareja.

[NUEVO RECUERDO DESBLOQUEADO] «Hace un mes que no echo un cohete» pasa a top3 expresiones antiguas que se han escuchado aquí. Echar un cohete, tú. Un cohete. pic.twitter.com/fbXkb4s65f — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 3, 2024

«¿Quieres saber algo más?», le dijo Cruz, a lo que Broncano aceptó la respuesta, aunque no pudo evitar lanzarle un dardo. «Vaya expresión de viejo», refiriéndose a la palabra ‘cohete’, que utilizó para hablar del sexo.

La siguiente en pasar por este trámite fue Samantha, que no se quiso mojar demasiado. «Tengo poco porque gasto mucho. Me gusta vivir bien, viajar, tengo cuatro hijos…», así trató de explicar que apenas puede ahorrar. Sus compañeros, sin embargo, aprovecharon para desvelar «que gasta una barbaridad» y bromear diciendo «que tiene un problema».

Pepe Rodríguez, que estuvo especialmente sembrado durante toda la entrevista, fue el encargado de cerrar la ronda de preguntas clásicas de La Resistencia. Para evitar utilizar de nuevo la expresión cohete, Cruz le preguntó si había hecho el amor en el último mes. «¿En casa?», preguntó el de Illescas provocando la risas de todo el público. «Cuando te cuesta más echar un cohete que ganar dinero, qué vida más triste», fue su respuesta final dejando en duda a todos.

Los jueces de MasterChef ya bromean con la llegada de La Resistencia a TVE

Los invitados no dudaron en preguntarle al presentador si se atrevería a concursar en la edición celebrity de MasterChef. «No… ¿de concursante? Ahí te tiras cuatro meses, ¿no?», fue la respuesta de Broncano. «Hombre… no va a venir de presentador…», aprovechó Pepe para hablar sobre su posible fichaje, una frase que ha provocado un momento divertido.

«Sabes que no lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: ‘Vaya movida ahora con toda la movida…’. Pero se me había olvidado ya», ha confesado Broncano sobre la polémica que le rodea desde hace semanas.

Las negociaciones para que el presentador y su equipo se conviertan en la oferta de La 1 para competir contra El Hormiguero siguen en marcha, aunque antes han provocado tensión en el Consejo de administración de RTVE, que este mismo jueves puede decidir si acepta esa oferta.

El pasado 26 de marzo, día en el que se debía abordar este tema, terminó en un baile de destituciones y nombramientos. Aquel día José Pablo López fue destituido en una reunión en la que Elena Sánchez dejó de ser presidenta de la Corporación, dejando su puesto a Concepción Cascajosa.