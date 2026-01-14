El reencuentro entre Claudia y Gilbert tras ‘La isla de las tentaciones’ acaba en expulsión: «¡Basta!»

No es ningún secreto que la novena edición de La isla de las tentaciones se ha convertido, inevitablemente, en una de las que más está dando de qué hablar de las que hemos podido disfrutar. Todos y cada uno de los participantes se han mostrado decididos a vivir al máximo la experiencia, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Dos de los grandes protagonistas de esta etapa del reality que se desarrolla en República Dominicana han sido, inevitablemente, Claudia y Gilbert. A pesar de que ambos tomaron la decisión de marcharse solos de la experiencia, los dos han vuelto a verse las caras en el reencuentro, cuatro meses después de La isla de las tentaciones. Es evidente que la tensión entre ellos no ha hecho más que aumentar con el tiempo, hasta tal punto que Sandra Barneda se vio obligada a tomar cartas en el asunto al ser consciente de que la situación se estaba yendo de las manos.

Todo comenzó cuando Gilbert y Claudia volvieron a coincidir frente a la presentadora de la novena edición de La isla de las tentaciones. De esta forma, no tardaron en desvelar que, aunque han coincidido en alguna ocasión durante estos meses, continúan separados y solteros. A pesar de todo, no fue un reencuentro sencillo, especialmente para Sandra Barneda, que se vio obligada a mantener el orden en todo momento. Es por eso que no tuvo reparos a la hora de echar a Claudia del set de grabación al ver cómo la joven no acataba sus indicaciones y, sobre todo, no dejaba de chillar en cada una de sus intervenciones. Entre otras cuestiones, Claudia no dejaba de llamar «mentiroso» a Gilbert, y le echaba en cara que no hiciese otra cosa que dejarla como «a una loca». Un comentario que no pasó desapercibido para el ex participante de La isla de las tentaciones: «¡Es que estás loca!».

Pero todo fue a más cuando entró Mari, ex pareja de Gilbert y tentadora de esta edición, entró en el set de grabación. Sobre todo después de que ambos confesaran que han seguido viéndose tras la experiencia, aunque no tienen nada serio. Poco a poco, los gritos de Claudia fueron aumentando de forma considerable, hasta que Sandra Barneda se hartó: «Esto supera los decibelios. ¡Basta! ¡Fuera!», exclamó.

Así pues, la joven se vio obligada a marcharse del set de grabación con un visible ataque de nervios, contestando a gritos tanto a Gilbert como a Mari, lo que tensó aún más el ambiente. Es más, en la sala de visionado, no dejaba de chillar conforme escuchaba lo que su ex y su tentadora decían. «¡Sois unos falsos!», exclamó.

Sandra Barneda resopló, al borde de perder la paciencia. Poco después, y sin pedir permiso a la presentadora, Claudia volvió a situarse frente a las cámaras para seguir participando en el reencuentro. «¿Vas a estar más calmada? Si no, no…», comenzó a decir la conductora, mientras la de Mallorca no dudó un solo segundo en prometerle que trataría de estar más tranquila.